Fast ein halbes Jahr war der Posten vakant. Jetzt bekommt die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) einen neuen Chef. Oliver Terhaag wird zum 1. Januar 2027 neuer Geschäftsführer Mobilität bei den Stadtwerken München (SWM) und gleichzeitig neuer Geschäftsführer der MVG. Das hat der Aufsichtsrat am Mittwoch entschieden.

Terhaag folgt auf Ingo Wortmann, der im Sommer dieses Jahres nach fast zehn Jahren seinen Job überraschend aufgegeben hatte und nach Oberhausen gewechselt war, aus persönlichen Gründen, wie die offizielle Begründung damals lautete.

Terhaag ist studierter Maschinenbau-Ingenieur und ist laut Mitteilung der Stadtwerke ein „ausgewiesener Experte im Mobilitätsmanagement“. Der 58-Jährige kommt von der Deutschen Bahn (DB), wo er mehr als 25 Jahre lang Spitzenpositionen im Bereich Produktion und Betrieb bekleidet hat, unter anderem als Vorstand Produktion und Schiene bei der DB Regio AG.



In seinen vorherigen Stationen verantwortete Terhaag auch den Bau, die Inbetriebnahme sowie den Exzellenz-Aufbau des ICE-Werks in Dortmund und ließ sich dabei selbst zum Lokführer ausbilden.

Wie die SMW mitteilen, erwarten Terhaag als neuen Geschäftsführer Mobilität neben der Verantwortung für den laufenden Betrieb auch einige zentrale Zukunftsprojekte für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur: Neben dem Weiterbau der Tram-Westtangente und der Tram im Münchner Norden ist auch der Bau eines neuen Tram-Betriebshofs an der Ständlerstraße geplant. Im Bereich der U-Bahn steht neben den Erweiterungen der Linien U4, U5 und U6 auch der mögliche Bau der neuen Linie U9 sowie die Errichtung eines neuen U-Bahn-Betriebshofs in Neuperlach Süd an. Gleichzeitig soll auch die Elektrifizierung der Busflotte für München weiter voranschreiten.

Doch im laufenden Betrieb ist die MVG gerade auf Sparkurs und muss in der kommenden Fahrplanperiode 14 Millionen Euro einsparen. Das ging nur mit Kürzungen und einer Neuaufstellung des Busnetzes. Bis 2031 wollen die SWM bei der Mobilität auch 359 Stellen streichen, insbesondere beim Fahrpersonal. Dass das Angebot dennoch zukunftsfähig bleibt, dafür sollen neben der Anpassung des Fahrplanangebots unter anderem auch Dienstpläne optimiert werden, was den Personalbedarf reduziere. Zudem sollen, wie die MVG mitteilte, auch interne Prozesse und Abläufe effizienter gestaltet werden.

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Terhaag übernimmt somit keinen Posten, in dem ihm langweilig werden dürfte. Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) teilt zu der neuen Personalie mit, die große Herausforderung der kommenden Jahre sei es, trotz begrenzter finanzieller Mittel den notwendigen Ausbau sowie Substanzerhalt des ÖPNV in München zu bewerkstelligen. „Mit seiner Erfahrung bei der Umsetzung von Infrastruktur-Großprojekten bringt Oliver Terhaag dafür ideale Voraussetzungen mit“, so Krause, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der SWM ist.



Der neue MVG-Chef sagt, er freue sich auf die Aufgabe, in München mit einem starken Team, „die Mobilität der Zukunft“ zu gestalten. Die Stadt sei „einer der absoluten Hotspots für Innovation – und das gilt gerade auch im Bereich der Mobilität“, so Terhaag. Bei SWM und MVG gebe es „aufgrund der erstklassigen Arbeit in den vergangenen Jahren“ auch „sehr gute Rahmenbedingungen und die erforderliche Innovationskraft“.

Stadtwerke-Chef Florian Bieberbach, der seit August kommissarisch auch die Geschäfte der MVG führte, lobt den Neuen als „ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen, von dem wir nicht nur in der Mobilität, sondern auch in der Führung des Gesamtkonzerns profitieren können.“

Wie viel der Neue tatsächlich wird gestalten und umsetzen können, wird aber nicht nur von seiner Persönlichkeit oder seinen Erfahrungen abhängen, sondern vor allem von den finanziellen Möglichkeiten. In diesem Punkt hat die MVG schon bessere Zeiten erlebt.