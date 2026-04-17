Mit etwas Selbstgemachtem kann man bei Mamas in der Regel immer punkten. Allerdings ist es noch schöner, zusammen kreativ zu werden. Beim zurzeit so beliebten Keramik-bemalen zum Beispiel. Das Keramik-Atelier The Purrfect Studio an der Schwanthalerhöhe bietet zum Muttertag passende Herz-Teller oder Schüsseln in Herzoptik an, die bemalt werden können. Dazu kann man ein Stück vom hausgemachten Muttertagskuchen genießen. So entstehen hübsche Unikate und einzigartige Andenken an gemeinsam verbrachte Zeit (Infos: the-purrfect-studio.com ).

Das Lieblingsbild als Teppich? Im Aditas-Atelier in Haidhausen kann man mit einer sogenannten Tufting-Gun den eigenen Teppich herstellen als Bild für die Wand. Oliver Wanke

Mit einer Pistole ein Kunstwerk zu erschaffen, klingt skurril. Doch genau das passiert bei „Tufting Workshops“. Beim Tuften stellt man einen eigenen Teppich mit einer sogenannten Tufting-Gun her. Bei den Workshops im Aditas-Atelier in der Weissenburger Straße 24 in Haidhausen durchläuft man den gesamten Prozess der Teppichherstellung: Vom Aussuchen des Motivs, bei dem das dortige Team gerne behilflich ist, über das Tuften mit der Gun bis zum fertigen Teppich. Drei bis vier Stunden dauert der Prozess, zwischen 145 und 179 Euro kostet der Workshop. Für jene, die lieber gleich die Profis ran lassen möchten, bietet das Atelier auch eine Spezial-Anfertigung zum Muttertag an: Man bringt eine Zeichnung aus Kindheitstagen und bekommt sie als Teppich zurück (Infos: aditas-atelier.de)

Mit der Tufting-Technik wird aus einer Kinderzeichnung ein hübscher Wandschmuck. Astrid Rehbock

Neben Bildern und Tönen sind es oft die Gerüche, die von besonderen Momenten in Erinnerung bleiben. Das Atelier Inspire in der Ganghoferstraße 86 c bietet einen Parfum-Workshop zum Muttertag an. Darin werden die Teilnehmenden zu olfaktorischen Koryphäen und kreieren mit unterstützender Expertise der Veranstaltenden ihren eigenen Signature-Duft. Dabei stehen ihnen hochwertige Öle, Inhaltsstoffe und Essenzen zur Verfügung. Erfrischungen, ein Willkommensgetränk und eine kleine Aufmerksamkeit für alle Mütter inklusive. Nach zweistündigem Schaffen hält man sein eigens komponiertes Parfum in den Händen (Infos: atelierinspire.de).

Wie man seinen ganz persönlichen Duft aus hochwertigen Ölen und Essenzen herstellt, lernt man beim Parfüm-Workhop im Atelier Inspire. Atelier Inspire

Wellness für Körper und Geist

Bewusst zur Ruhe kommen, Kraft tanken und sich eine Pause nehmen – das komplette Rundumpaket zum Abschalten findet man im MySpa in Schwabing-Freimann. Die besondere Wellness-Erfahrung kann man mit den verschiedenen Angeboten ganz auf sich persönlich zuschneiden, sei es das Schwitzen in der finnischen Sauna, das Nickerchen in der Relax Launch oder Lesen in der Schwebe-Liege. In der persönlichen Wellnesszone wird Muttertag mit der Tochter, der besten Freundin oder der eigenen Mutter zur Quality Time (Infos: myspa.me).

Wer sich am Muttertag nicht nur gut fühlen, sondern auch besonders gut aussehen möchte, der ist im Naturkosmetikstudio Seelenwellness in der Maxvorstadt richtig. Dort gibt es eine Vielzahl an Massagen und Behandlungen für Körper und Gesicht. Auch die Augenbrauen werden im Naturkosmetikstudio in Form gebracht und den Wimpern wird wieder Schwung verliehen. Bei einer Maniküre oder Pediküre zusammen entspannen und sich vielleicht dann noch für ein Nageldesign im Partnerlook zu entscheiden, klingt nach einer perfekten Muttertags-Beschäftigung (Infos: seelenwellness-muenchen.de).

Hier kann Mama mal richtig entspannen: Im „Seelenwellness“ gibt es eine Vielzahl an Massagen und Behandlungen für Körper und Gesicht. Michael Rieperdinger

Eine andere Art der Wellness findet man im Glow Head Spa in der Maxvorstadt, wo sich alles um Haarpflege und Kopfhaut-Gesundheit dreht. Bei den traditionell japanischen Behandlungen werden Haupt und Haar besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt und mit wirksamer Tiefenreinigung, intensiven Haarmasken und regenerativer Pflege gearbeitet. Wohltuende ätherische Essenzen und aromatische Öle sorgen für eine Atmosphäre, die zum Abschalten und Loslassen einlädt. Außerdem wird vor jeder Behandlung eine individuelle Analyse der Haare und der Kopfhaut vorgenommen, um die Behandlung optimal abzustimmen (Infos: glow-headspa.de).

Im Studio Her Space steht die Frau im Zentrum. Jeden Sonntag findet dort ein ganz besonders achtsames Ritual statt – die Kakao-Zeremonie. Während hochwertiger Kakao getrunken wird, soll Frau sich öffnen für Klarheit, Selbstliebe und ein tiefes Gefühl von Zugehörigkeit, begleitet von beruhigenden Klängen und sanften Mediationen. Ein geschmackvolles Ritual, um loszulassen und neue Energie zu schöpfen (Infos: herspace.studio.de).

Laufen mit und für Mama

Deutschlands größte Internet-Laufplattform Lauf Weiter hat es sich zum Ziel gemacht, Laufevents so flexibel wie möglich zu gestalten. Man trifft sich dabei nicht an einem bestimmten Ort, sondern startet einfach vor seiner eigenen Haustür. Mittels einer Tracking-App messen die Teilnehmenden ihre Leistung und laden diese anschließend auf der Website hoch. Zwischen einer Distanz von 500 Metern bis zur Königsdisziplin von 42 Kilometern ist alles möglich.

Die Plattform unterstützt wohltätige Zwecke mit Spendengeldern, die durch das Laufen gesammelt werden. Am 10. Mai gibt es einen Muttertagslauf, der als kleines Dankeschön für alle Mütter gelten soll. Denn der Mama-Alltag mit all seinen Herausforderungen, in eine Laufdistanz umgerechnet, wäre vermutlich ein täglicher Marathon. Gewonnen haben aber selbstverständlich alle, denn beim „Run for Mom“ geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um die Anerkennung und Wertschätzung aller Mütter. (Infos: lauf-weiter.de)

Kulinarisches Verwöhnprogramm

Beschwingt in den Muttertag: Das Hotel Torbräu lädt am zum „Swing Brunch“, begleitet von Livemusik. Hotel Torbräu, Fotomontage: priodesign

Mütter ernähren ihre Kinder jahrelang. Angefangen bei der Nabelschnur, über die Muttermilch und das Fläschchen bis zur täglichen Brotzeitbox. Auch heute schmeckt es meistens bei Mama am besten. Und die freut sich bestimmt, wenn sie auch mal bekocht wird. Das Hotel Torbräu läft am Muttertag zum „Swing Brunch“ im Hotelrestaurant Schapeau ein. Dort gibt es ein üppiges Brunch-Buffet mit Livemusik vom Max Geller Duo und ein Aperitif zur Begrüßung. Aus bunten Salaten, Plundergebäck, Käseplatten, Wurstaufschnitten und allerlei Leckereien können sich die Gäste ihren eigenen Brunch-Teller zusammenstellen. Ein schwungvoller Beginn des Muttertags (Infos: torbraeu.de).

Das ELI in Schwabing bietet einen stilvollen Rahmen, um Danke zu sagen. Bei einem genussvollen Erlebnis-Dinner mit saisonaler Küche steht der Muttertag ganz im Zeichen der Wertschätzung. Die Gäste können sich entweder auf ein festliches Drei-Gänge-Menü zum Mittagessen oder ein ausgiebiges Dinner mit vier Gängen freuen. Als kleine Aufmerksamkeit gibt es für alle Mütter ein Glas Sekt oder einen Espresso gratis dazu (Infos: eli-schwabing.de).

Besonders stilvoll lässt sich der Muttertag auch im Seehaus im Englischen Garten zelebrieren. An diesem Tag erwartet die Gäste ein besonders üppiges Buffet. Bei den Hauptgerichten hat man die Wahl zwischen einem Gericht aus der Live-Koch-Pasta-Station oder ein Forellenfilet mit Beurre Blanc und anderen schmackhaften Gerichten. Eine vielfältige Auswahl an Desserts runden den Schmaus ab (Infos: kuffler.de).

Am Muttertag präsentiert das Seehaus im Englischen Garten ein Brunch-Buffet. Veronika Heidt / Kuffler

Wer doch lieber selber kreativ wird, wird in Wöllsteins Desserthaus fündig. Dort bietet Beate Wöllstein selbst einen exklusiven Törtchenkurs zum Muttertag an – „von Herzen für Mama“ ist das Motto. Bei dem Muttertags-Backkurs kreieren die Teilnehmer drei edle Herztörtchen, die nicht nur geschmacklich auf Patisserie-Niveau daherkommen, sondern auch besonders edel aussehen. Im Kurs werden drei außergewöhnliche Herzen von Hand hergestellt, die danach selbstverständlich auch gegessen werden dürfen (Infos: woellsteins-desserthaus.de).

Spaziergang der großen Gefühle

Eine romantische Komödie oder eine lustige Tragödie – alles ist möglich bei der Impro-Show im Theater Drehleier jeden Sonntagabend. Durch die interaktiven Einwürfe des Publikums wird jede Vorstellung zu einem Original. Die Darbietungen finden in wechselnder Besetzung statt, eine essenzielle Konstante nimmt jedoch der Mann am Klavier ein, der das Komödienspektakel musikalisch begleitet (Infos: theater-drehleier.de).

Ein besonderes Geschenk zum Muttertag ist auch die Stadtführung mit dem Titel München und die Liebe. Eineinhalb Stunden spazieren die Teilnehmenden durch die Innenstadt und lauschen schönen und tragischen Liebesgeschichten, Skandalen und herzergreifenden Happy Endings. In gemütlichem Tempo startet der Spaziergang beim Fischerbrunnen am Marienplatz. Von dort aus führt der Weg durch die Altstadt vorbei an glückbringenden Figuren, Münchens ehemaliger Kaiserburg, dem alten Rotlichtviertel und natürlich der Residenz, wo man von der aufregenden Liebesgeschichte von Lola Montez und ihrem Ludwig erfährt (Infos: servus-bavaria.tours).

Die spektakuläre Bühnenkonstruktion von Marlene Lockemann im Theaterstück „Romeo und Julia“ am Residenztheater. Birgit Hupfeld

Am Muttertag gibt es auch eine Theaterpremiere: „Das gelobte Land“ von Asiimwe Deborah Kawe am Residenztheater, die von den Lebensleistungen einer nicht dokumentierten Einwanderin erzählt. Wer es lieber klassisch mag, der kann sich die wohl berühmteste Liebesgeschichte der Welt zu Gemüte führen. Hausregisseurin Elsa-Sophie Jach hat das Schicksal von Romeo und Julia in einem spektakulären Bühnenbild mit Stroboskopeffekten und mitreißender Musik neu inszeniert (Infos: residenztheater.de).