25 Kilometer stecken an diesem späten Mittag schon in den Beinen von Peter Kraus, als er ans Telefon geht. „Moment, ich such’ mir mal ein ruhigeres Eckchen, hier ist der Bach so laut“, sagt er. Später wird es noch gut 30 Kilometer weitergehen bis nach Schwandorf mit dem Radl – genauer gesagt mit dem Tandem. „Da kann man die Verantwortung auch mal an den anderen Mitfahrer abgeben und muss nicht immer alles allein schaffen.“ Zum ersten Mal sitzt er bei einer Tour auf dem hinteren Sattel. Schulterprobleme, da könne er nicht so gut lenken, sagt er.
DepressionenStrampeln gegen das Stigma
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Peter Kraus ist auf „Mut-Tour“ quer durch Bayern. Das Projekt soll mehr Verständnis für psychische Erkrankungen wecken. Warum seine Gruppe mit Tandems unterwegs ist und was er sich für den Umgang mit Betroffenen wünscht.
Von Johanna Feckl
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