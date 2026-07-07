Wie könnte das Musiktheater einer jungen Generation aussehen? In spannenden Miniaturen loten Studierende in München neue Möglichkeiten aus. Gesungen wird dabei fast gar nicht mehr.

Pelzmäntel, schöngeistige Kritiker und stundenlanger Wagner – die Oper als Kunstform ist so groß wie ihr Klischee. Dass es diese größenwahnsinnigste und auch aufwendigste Form der Darstellenden Kunst auch in modern und zeitgenössisch gibt, durfte den Münchnern durch die Münchener Biennale geläufig sein. Doch wie sehen die ganz Jungen diese Kunstform? Was kann man heute zwischen Atonalität, Geräuschkunst und der unbedingten Eingängigkeit der überpräsenten Popmusik damit machen?