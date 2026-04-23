Kaiser Overall knallt durch. Er verkündet einen Krieg aller gegen alle, doch der Tod macht bei dieser grenzenlosen Gewalt nicht mehr mit. Er verweigert seine Arbeit. Niemand stirbt mehr, Krieg ohne Tote verliert seinen Sinn. Da besucht der Tod den verrückten König und macht ihm klar, erst wenn dieser mit ihm mitgehe, werde er seine Arbeit wieder aufnehmen. Und so geschieht es.

Viktor Ullmann komponierte seine Oper „Der Kaiser von Atlantis“ 1943 im Lager Theresienstadt, das Libretto schrieb Peter Kien. Beide wurden ein Jahr später in Auschwitz ermordet. Vor der Deportation in den Tod übergab Ullmann das Autograph der Oper und das maschinengeschriebene Libretto einem Mithäftling. Inzwischen gibt es das Autograph als Faksimile, darin enthalten nicht nur die Noten voller handschriftlicher Anmerkungen, sondern auch die auf Rückseiten von Datenblättern von deportierten Jüdinnen getippte Abschrift des Librettos.

Rechts das Libretto des „Kaiser von Atlantis“, links das Datenblatt einer deportierten Jüdin. Bärenreiter Verlag

„Die Noten haben überlebt, die Menschen starben“, sagt Waltraud Lehner. Sie ist die szenische Leiterin der Opernschule der Münchner Musikhochschule und verantwortlich für deren Reihe Musiktheater in der Reaktorhalle. Dort inszeniert sie zusammen mit Paulina Platzer den „Kaiser von Atlantis“, baut das einstündige Werk zu einem großen Abend aus.

Die Parabel über den Krieg, das Lager und den Naziwahnsinn, voller Zitate (Bach, Weill, Mahler) und grandioser musikalischer Einfälle, ergänzt der musikalische Leiter Daniel Johannes Mayr durch Schuberts Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ (beide Figuren könnten aus der Oper stammen), für Orchester arrangiert, bearbeitet und weitergeführt von der Kompositionsstudentin Chiung-Wen Hsu. Diese arrangierte auch das Lied „In mir klingt ein Leid“ neu, eigentlich ein Unterhaltungsschmachtfetzen, basierend auf einer Chopin-Etüde. In Auschwitz schrieb die Geigerin Alma Rosé, Nichte Gustav Mahlers und Leiterin des sogenannten Mädchenorchesters des Vernichtungslagers, dafür einen neuen Text. Wenig später wurde sie ermordet.

Bei einer Probe einige Tage vor der Premiere erlebt man dann einen Moment, der zeigt, warum diese Aufführung sogar noch jenseits ihres zeitlos politischen Gehalts sein muss. Die Mezzosopranistin Maria van Hoof, Studierende wie alle Mitwirkenden hier, tritt seitlich von der Bühne, die an den Rundtempel von Delphi erinnert. Sie singt das Lied, Rosés Text, singt von verlorenen Wünschen, Sehnsüchten, will nur „Frieden für mein Herz“. Das ist unfassbar anrührend, das ergreift einen vollkommen, machtlos sitzt man Maria van Hoof gegenüber, getroffen tief ins eigene Herz.

„Der Kaiser von Atlantis“, 25. April bis 3. Mai, Reaktorhalle München