Das bekannte Münchner Musikgeschäft Hieber Lindberg hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Das teilte der vom Amtsgericht am Donnerstag als Insolvenzverwalter bestellte Anwalt Max Liebig mit. Dass das Geschäft an der Sonnenstraße am Mittwoch und Donnerstag geschlossen war, lag an einer Inventur, wie der Homepage des Unternehmens zu entnehmen war. Das Geschäft solle zunächst wie gewohnt geöffnet bleiben; zumindest bis Ende Juni erhielten die 44 Angestellten ihre Gehälter über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung, heißt es in der Mitteilung.

„Unser Ziel ist, einen Investor für diese musikalische Institution in München zu finden“, sagt Liebig, der sich mit seinem Team zunächst einen Überblick über die wirtschaftliche Situation des traditionsreichen Geschäfts verschaffen will. Hieber Lindberg ist aus dem Zusammenschluss der Musikhäuser Hieber am Dom und Ernst Lindberg im Jahr 2006 hervorgegangen. Die Historie des Fachhandelsunternehmens Hieber reicht dabei bis 1884 zurück, die der Ernst Lindberg GmbH immerhin bis 1924. „Ein Geschäft wie dieses, mit seiner über 100-jährigen Geschichte, ist ein Leuchtturm für eine lebendige Innenstadt“, findet Insolvenzverwalter Liebig.

Wie bei vielen Unternehmen des stationären Einzelhandels hätten sich auch bei Hieber Lindberg hohe Mietkosten auf das unternehmerische Ergebnis ausgewirkt, heißt es in der Mitteilung. Dabei war das Geschäft erst im Juli 2025 in kleinere Räume umgezogen, von der Sonnenstraße 15 in die Hausnummer 19. Dass viele Menschen auch nach der Corona-Pandemie weiterhin im Internet einkauften, wirke sich jedoch nach wie vor auf eingesessene Geschäfte in den Innenstädten aus.

Hieber Lindberg hat von Blas-, Streich- und Tasteninstrumenten über DJ-Anlagen bis hin zu Noten alles im Angebot – auch in einem Online-Shop. „Als Vollsortiment-Musikhaus bieten wir Musikern und Musikliebhabern die einmalige Möglichkeit, Instrumente direkt auszuprobieren und zu vergleichen“, wird Geschäftsführerin und Mit-Gesellschafterin Corina Loib in der Mitteilung zitiert. Für ihr Unternehmen wirbt sie mit persönlicher Beratung: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten mit ihrem Fachwissen die Kunden anhand ihrer individuellen Anforderungen und Wünsche.“