Von Michael Bremmer

Vor drei Jahren nannte Natascha Augustin das Musikgeschäft einen Boys Club, einen Männerladen, in dem Frauen zwar mitspielen, aber selten Entscheidungen treffen können. Jetzt ist die Münchner Musikmanagerin Vizepräsidentin bei Warner Chappell Music Germany geworden. Ein Gespräch über Kumpelwirtschaft, Geschlechtergleichheit und die Kunst, kommende Stars zu entdecken.

SZ: Warner Chappell Music wurde in den vergangenen Jahren der deutsche Musikverlag mit dem größten Marktanteil, was auch Ihr Erfolg ist. Was genau ist Ihre Aufgabe?

Natascha Augustin: Meine Aufgabe ist es, zusammen mit meinem Team interessante und vielversprechende Künstler zu Warner Chappell Music zu holen.

Sie haben vor vielen Jahren, gleich zu Beginn Ihrer Tätigkeit, die "Sportfreunde Stiller" unter Vertrag genommen. Heute gelten Sie bei Warner Chappell Music als Schlüsselfigur für den deutschsprachigen Hip-Hop. Wie fing das an?

Seit fünf Jahren ist Deutsch-Rap Mainstream. Aber zuvor wollte niemand mit dieser Musik, mit diesen Künstlern zu tun haben. Ich bin nicht über die Musik zum Deutsch-Rap gekommen, sondern über die Menschen. Ich habe ihnen einfach zugehört, jungen Menschen, die mit 12 in ein Flüchtlingsheim gekommen sind, erst hier die deutsche Sprache gelernt und mit 15 zum Rappen angefangen haben. Ich bin inhaltlich nicht immer d'accord damit, was sie rappen, aber ich habe großen Respekt vor ihrer Lebensleistung. Das ist auf jeden Fall krasser und spannender als jemand, der in einer Vorstadt aufgewachsen ist und Gitarrenstunden von den Eltern bezahlt bekommt. Talent ist auch toll, keine Frage. Aber ich schaue immer auch auf die Lebensgeschichte.

Sie haben "Capital Bra", "187 Strassenbande" oder "Apache 207" zu Warner Chappell Music geholt. Wie läuft so was ab?

Meine Arbeit ist, ganz einfach ausgedrückt, Talent-Scouting. Im Idealfall entdecken wir einen Newcomer sehr früh und dann explodiert die Karriere bei uns. Von Apache 207 gab es nur wenige Songs, als wir ihn vor vier Jahren unter Vertrag genommen haben. Oder Capital Bra, der war damals auch noch ganz klein.

Und wie entdeckt man jemanden wie Capital Bra?

Drilon, damals der Manager von Capital Bra, hat mir von ihm erzählt. Dann haben wir uns getroffen und einen Deal gemacht. Für unseren Job braucht man ein gutes Netzwerk. Ich spreche mit Musikmanagern, mit Konzertveranstaltern, mit Produzenten, auch mit jungen Menschen wie meinem Sohn, gehe auf Konzerte.

Detailansicht öffnen "Menschen wie Capital Bra möchten nach einem Konzert mit entspannten Menschen abhängen und quatschen", erzählt Natascha Augustin. Hier steht der Deutsch-Rapper neben seiner Wachsfigur im Madame Tussauds Berlin. (Foto: dpa)

Klingt so einfach. Guy Moot, der Geschäftsführer von Warner Chappell Music in den USA, lobte Sie kürzlich in höchsten Tönen. Er sagte, Sie haben "vor allen anderen in Deutschland einigen der größten Stars ihr Vertrauen geschenkt". Wie baut man dieses Vertrauen auf?

Man hat ja im deutschsprachigen Hip-Hop häufig mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun. Das klingt jetzt vermutlich sehr platt, aber man muss den Menschen, den Künstlern einfach offen und ohne Vorbehalte begegnen, mit Respekt, mit Empathie. Menschen wie Capital Bra möchten nach einem Konzert mit entspannten Menschen abhängen und quatschen. Und das Wichtigste ist, dass sich die Künstler bei uns einfach gut aufgehoben fühlen.

Vor drei Jahren nannten Sie in einem SZ-Interview das Musikgeschäft auf Führungsebene eine Männerdomäne. Jetzt sind Sie selbst dorthin aufgestiegen, sind mittlerweile Vizepräsidentin bei Warner. Hat sich das Musikgeschäft geändert?

Eine echte Transformation hat noch nicht stattgefunden. Ja, es hat sich verändert, aber noch nicht weit genug. Viele Frauen arbeiten im Musikgeschäft, in unterschiedlichsten Bereichen. Aber es hat sich noch nicht genug auf der Führungsebene getan. Wir sind hier von einer Chancengleichheit noch weit entfernt.

Warum?

Schauen wir uns doch nur einmal die Geschäftsführer der großen deutschen Plattenfirmen und Musikverlage an. Hier arbeiten drei Frauen. Im Gegenzug um die 20 Männer oder noch mehr.

Woran liegt die aktuelle Situation?

Alles steht und fällt mit Vorbildern. Aber für die Frauen in meiner Generation gab es keine Vorbilder, keine Frauen in Führungspositionen. Es hat auch lange keine richtige Ausbildung gegeben, vielmehr wurde in den Plattenfirmen lange auf Kumpelwirtschaft gesetzt. Das ändert sich gerade. An der Popakademie kann man Musikbusiness studieren, da kommen sehr tolle und spannende Frauen nach.

Es ist also alles eine Frage der Zeit?

Aktuell hört man natürlich oft Lippenbekenntnisse. Manche Plattenfirmen zeigen nach außen hin ein verantwortungsbewusstes Image, ohne dass sie wirklich danach handeln. Aber natürlich ist das Thema auf dem Tisch. Heute kann niemand ernsthaft nicht daran denken, eine Frau einzustellen. Aber es geht ja hier nicht nur um Geschlechtergleichheit, es geht um Diversity in allen Bereichen.

Sie bauen gerade bei Warner das Team für die neue Plattenfirma Atlantic Records Germany auf. Sie können es jetzt ja anders machen.

Gerade weil ich von Stunde null an hier dabei bin, möchte ich es anders machen. Und ich achte sehr auf die Quote, ohne geht es nicht. Die Hälfte bei uns sind Frauen.

Kommen Männer trotzdem noch leichter in Führungspositionen?

Ich glaube schon. Aktuell sind ja primär ältere, weiße Männer in diesen Positionen. Und die tun sich vermutlich leichter im Umgang mit jungen Männern als mit jungen Frauen.

Wie meinen Sie das?

Es gibt Männer in Führungspositionen, die sich in jüngeren Männern spiegeln, sie können sich mit dem männlichen Nachwuchs identifizieren. Über Jahrzehnte sind so informelle Netzwerke entstanden. Frauen müssen sich besser vernetzen, sich austauschen, gegenseitig empowern. Ich bin zu tiefst davon überzeugt, dass wir einen echten strukturellen Wandel brauchen, vor allem in einer vermeintlich progressiven Welt wie der Musikbranche, denn ein diverses Team macht jede Organisation so viel stärker.