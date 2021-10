Von Max Fluder

Ihr Blick auf den Fotos ist anziehend. Aber auch herausfordernd. Ganz so, als würde sie dem Betrachter zurufen: Schau mich an, das bin ich, egal, ob du es magst oder nicht." Laura Glauber ruft natürlich nichts, wie soll das auch gehen bei Bildern auf Instagram. Sie lehnt an einer vollgekritzelten Wand im Münchner Club Rote Sonne, das linke Bein ist angewinkelt. Sie trägt rosafarbene Lederstiefel. Und, was auf den ersten Blick kaum auffällt. Sie trägt eine Prothese. Laura posiert mit ihr.