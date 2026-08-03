Im Bus kommen Laura Jenni die besten Songideen. Vormittags arbeitet die 27-Jährige als Juristin bei einem Fernsehsender. Nachmittags spricht sie im Synchronstudio Rollen für Filme und Serien ein. Ihre Songs schreibt sie in den Momenten dazwischen – am Abend, am Wochenende oder eben auf dem Weg von A nach B. „Bus, U-Bahn, S-Bahn … da wird geschrieben“, sagt Laura Jenni. Sie lacht. „Es funktioniert irgendwie“, sagt sie.

Als Musikerin nennt sie sich Laoray und macht deutschen Indie-Pop mit Ohrwurmcharakter. Ihre rauchige Stimme verbindet sie mit poppigen Beats und emotionalen Lyrics. Gitarren und elektronische Elemente treffen aufeinander – als Kontrast zu dem warmen Sound ihrer Stimme.

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Angefangen hat Laoray mit englischen Popsongs. Und das hat gut funktioniert – ihre ersten Songs haben teilweise mehr als 100 000 Streams auf Spotify. Trotzdem hat sie einen Neustart gewagt. Mittlerweile schreibt sie ausschließlich auf Deutsch. „Man kann sich viel präziser ausdrücken. Was man fühlt, wie man fühlt“, erklärt Laura. „Man erzählt dadurch die Geschichten noch mal viel ehrlicher.“

Das zeigt sich auch in ihren Texten: Anfangs ließ sie sich vorwiegend von den Geschichten anderer inspirieren. „Dann kam der erste große Heartbreak“, sagt sie und schmunzelt. „Da wurde es irgendwie anders. Verletzlicher. Ich konnte nicht mehr sagen, ich habe noch nichts Schlimmes erlebt.“

Sich vor dem Mikrofon verletzlich zu zeigen, kennt Laura Jenni aus ihrem Beruf. Als Synchronsprecherin hat sie schon unzählige Film- und Seriencharaktere zum Leben erweckt. Anime-Fans kennen sie unter anderem als die deutsche Synchronstimme der Figur Mitsuha, der Hauptfigur des extrem erfolgreichen Animes „Your Name“.

Laura Jenni beherrscht die Kunst, Emotionen durch unzählige kleine Nuancen in ihrer Stimme spürbar zu machen. Trotzdem ist es anders, wenn es um ihre eigenen Songs geht. „Als Synchronsprecherin ist es ein Abspielen, ein Training: Ich sehe einen Take und muss diese Emotion abliefern“, erklärt sie. „Dieses innerste Verletzliche, was von mir kommt, das ist im Songwriting. Da bin ich komplett frei.“

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Seit sie 13 Jahre alt ist, drückt sie sich durch Songwriting aus. Davor hatte sie bereits einige Jahre Klavier- und Gesangsunterricht, brachte sich später bei, mit GarageBand ihre eigenen Demos zu produzieren. Deutschsprachige Musik fand sie damals als Teenager noch blöd – weshalb sie kurzerhand, ohne die Sprache wirklich zu beherrschen, auf Englisch loslegte.

Seit 2023 teilt Laoray ihre Musik auch öffentlich. Sie sagt: „Jetzt geht es gerade wieder richtig los.“ In ihrer Stimme liegt Aufregung. Die nächsten drei Releases sind schon geplant, viele Demos gerade in Arbeit. Für die Zukunft wünscht sich Laura vor allem, mehr live zu spielen. Alle ihre musikalischen Lieblingserinnerungen waren Live-Momente. Ein spontanes Cover von „All of me“ beim Milla-Song-Slam, wo das gesamte Publikum mitsang, zum Beispiel. Oder ihr erster Auftritt beim Tunix-Open-Air am Königsplatz.

Gerade jetzt, wo die Debatte über KI-generierte Musik und KI-Künstler immer lauter wird, ist ihr der Wert von Live-Musik so richtig bewusst geworden. „Man muss mittlerweile nicht mehr singen können, um Erfolg zu haben“, sagt sie. „Du brauchst nur irgendwie die richtigen Mittel, Produzententools und KI und dann hast du einen Song“, sagt sie. Aber: „Diese Emotionen hervorrufen. Das wird ein KI-Künstler nie können.“

Wie Musik Menschen berühren kann, hat Laoray erst vor Kurzem selbst erfahren: Ihren Song „Wer du bist“ hatte sie damals für ihren besten Freund geschrieben. „Der Typ ist solch ein Riesenschrank“, sagt sie und lacht. „Man würde im ersten Moment nicht glauben, dass der so emotional berührt war. Aber er hat mir erzählt, dass ihm der Song schon öfter über blöde Zeiten hinweg geholfen hat. Das ist schön.“

Noch teilt sich die Musik Lauras Zeit mit ihren zwei weiteren Jobs. Für sie fühlt sich das gerade genau richtig an: „Wo jeder sagt, es ist super stressig, sage ich: Es ist genau die richtige Kombi aus allem.“ Sie lächelt. Trotzdem wünscht sie sich mehr Zeit für die Musik. Es ist auch eine pragmatische Entscheidung, mehr als ein Standbein zu haben. „Wenn ich von der Musik leben könnte, würde ich es sofort machen“, sagt sie.

Bis dahin entstehen ihre Songs weiterhin in den Münchner Öffis. In den Momenten, in denen die Gedanken kurz abschweifen können. Beim Blick aus dem verstaubten Busfenster, mit einem guten Song auf den Ohren und ein paar Minuten Zeit, in denen es um nichts anderes geht, als ihre eigenen Geschichten.

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