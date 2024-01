Von Michael Bremmer

Im vergangenen Jahr war Natascha Augustin noch "die Frau mit der Kohle". So bezeichnete sie zumindest die Online-Plattform "Online Marketing Rockstars" und nahm die Münchner Musikmanagerin in die Liste der wichtigsten Menschen auf, "die Hip-Hop in Deutschland hinter den Kulissen prägen". Seit dieser Woche kommt auch noch Macht dazu. Natascha Augustin wurde zur Geschäftsführerin von Warner Chappell Music Germany befördert. "Diese Ernennung fühlt sich wie eine organische Entwicklung in meiner Karriere an und ist Teil der aufregenden Veränderungen bei Warner Chappell Music", sagt Natascha Augustin zu ihrem erneuten Aufstieg. Ende 2021 wurde sie zur Vizepräsidentin ernannt.