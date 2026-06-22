Finstere Klänge dringen aus den Boxen. Hört man genauer hin, erkennt man inmitten der Instrumente ein Meeresrauschen. Doch keines, das beruhigend klingt. Im Gegenteil: gemeinsam mit den verzerrt klingenden Melodien verstärkt es umso mehr das Gefühl, in einem rauen Ozean zu treiben. Auf der Bühne inmitten der unheilvollen Soundwellen steht Ria del Mouro, 25. Fast bewegungslos, gekleidet in einem weißen Schleier.

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„When you bent them over /When you pull them closer/Angels would cry“, singt sie mit einer Stimme, die weich und gleichzeitig unbändig mächtig klingt. Ihre Worte durchdringen den kleinen Raum der Glockenbachwerkstatt. In „Angels Would Cry“ geht es um Gewalt. Um Gewalt, die Frauen teilweise tagtäglich erleben müssen. Wie in vielen ihrer anderen Songs will Ria del Mouro, die bürgerlich Miriam Vincente Salgueiro heißt, vorwiegend eines: Sichtbarkeit für Lebensrealitäten schaffen, die meist versteckt gehalten werden. „Ich möchte, dass sich Betroffene weniger allein fühlen müssen. Und besonders auch Empathie wecken bei denen, die nicht betroffen sind“, sagt Miriam Vincente Salgueiro.

Bevor Miriam Vincente Salgueiro an diesem Dienstagabend die Bühne der Glockenbachwerkstatt betritt, stellt die Moderatorin des Abends sie unter ihrem selbst gewählten Genre vor: Mermaid-Pop. Als die ersten Takte von Miriam Vincente Salgueiros Song spielen, wird klar: Mermaid-Pop klingt deutlich anders, als der fröhlich-quitschig klingende Begriff vermuten lassen würde. „Ich habe mir das Motiv der Meerjungfrau und Sirene ausgesucht, weil sie eine missverstandene Frau sehr gut repräsentieren. Ähnlich wie die Medusa, die als böse wahrgenommen wird. Doch kennt man ihre Hintergrundgeschichte, weiß man, dass sie vergewaltigt wurde. Hinter diesen Frauen steckt eigentlich so viel mehr, als die Vorstellungen, mit denen wir sie verbinden.“

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Auch Miriam Vincente Salgueiro musste in ihrem Leben oft dafür kämpfen, gesehen und verstanden zu werden. Gesehen werden in den Herausforderungen, die ihr als eingewanderte Person und Woman of Colour begegnen. Als Jugendliche in der Schule, aber auch heute. „Ich habe als Jugendliche sehr viel an mir gezweifelt, weil ich mich immer als anders empfunden habe. Auch wegen meiner Lebensumstände: Migration und keine privilegierte soziale Stellung zu haben. Durch die Herausforderungen, die das brachte, habe ich mich oft allein gefühlt. Und häufig auch beschämt“, sagt Miriam Vincente Salgueiro. Auch weil sie diese Scham zu lange nach innen richtete, möchte sie anderen dabei helfen, mit diesem Muster zu brechen.

Musik hat Miriam Vincente Salgueiro in ihrem Leben schon früh bewegt und begleitet, besonders in schwierigen Momenten. Zum Beispiel dann, als sie mit fünf Jahren ihre Heimatstadt in Portugal verließ. „Ich hatte als Kind sehr viel Heimweh. Portugiesische Musik hat mich beruhigt, weil sie mir das Gefühl von zu Hause geben konnte.“ Bis heute ist Musik für Miriam Vincente Salgueiro ein Zufluchtsort und Weg, Vergangenes zu verarbeiten. Aber vor allem ein Kanal, um soziale Ungerechtigkeit zu beleuchten.

All ihre Songs schreibt und produziert sie selbst – in einem selbst gebauten Studio im Kleiderschrank, erzählt Miriam Vincente Salgueiro und lacht. Dabei entstehen Songs, die düster-melancholisch klingen und dabei intensive Klangatmosphären schaffen, die häufig an Ambient erinnern. Meeresgeräusche und Walgesänge dürfen dabei nicht fehlen. Die Lyrics drehen sich um Themen wie emotionale Gewalt oder die Verarbeitung von Verlust. So erschütternd und eindringlich klingen die Songs dann auch am Ende.

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Aber auch mal rhythmisch und aufgeweckt. Wie bei „How To Date A Mermaid“, der mit einem verspielt klingenden Synthesizer beginnt. „Ich wollte mal ausprobieren, auf etwas aufmerksam zu machen, aber mal nicht durch das direkte offensive Anklagen, sondern mit etwas vermeintlich leicht und flirty-klingenden“, sagt Miriam Vincente Salgueiro. „You want my kiss/Then earn it like this/Don’t just pretend/Show me the end.“ Eine Kritik an einer Dating-Welt, in der oft der Respekt füreinander fehlt.

Ein Sound voller Kontraste, ähnlich wie Miriam Vincente Salgueiros Leben. Ein Sound, der dem Drang folgt, mehr Empathie und Verständnis zu schaffen. Und dabei in den Lyrics keine Härte scheut, auch wenn ihre Stimme sanft klingt. „Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht in jedem Menschen Empathie wecken kann. Aber es bleibt trotzdem mein Antrieb“, sagt Miriam Vincente Salgueiro.

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