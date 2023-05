Von Jürgen Moises

Wenn er gut war, war er großartig. Und wenn er schlecht war, war er fürchterlich. Das heißt es am Anfang des Videos zu "He's Lost" über den Münchner Schlagzeuger und Sänger Tom Wu. Auch dunkle Dämonen werden erwähnt, sein Alkohol- und Drogenmissbrauch, dem der Musiker, das war wiederum in der Pressemeldung zum neuen Album zu erfahren, letztendlich auch mit 27 Jahren erlegen ist. Für manchen war das wohl ein Schock. Verdrängt wurde der aber bald darauf durch Ärger. Denn auch wenn das neue Album tatsächlich "Tom Wu Is Dead" heißt: Tom Wu lebt. Und das Ganze war je nachdem nur ein schlechter PR-Gag oder ein schwarzhumoriges Spiel mit Rockmusik-Klischees. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Aus. Zum wahren Star gehört nun mal das schnelle Verglühen.

Zur Verteidigung von Tom Wu und seinem Label Echokammer lässt sich sagen: Spätestens bei der 27 hätten es Fans von Tom Wu wissen müssen. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Klub 27, zu dem in dem Alter verstorbene Musiker wie Janis Joplin oder Kurt Cobain gehören. Tom Wu ist, nunja, zumindest ein paar Jahre älter. In der Münchner Subkultur ist der am Richard-Strauss-Konservatorium ausgebildete Schlagzeuger schon seit mehr als zehn Jahren unterwegs. Er hat für Kamerakino, Parasyte Woman und What Are People For? getrommelt, war mit Hans Platzgumer und The Hidden Cameras live unterwegs. Und "Tom Wu Is Dead" ist nach dem Debüt von 2014 und "All You Want" von 2018 auch schon das dritte Solo-Album.

Und das ist gut geworden, bisweilen großartig. Wie etwa im Falle des erwähnten "He's Lost", das mit seinen treibenden Diskobeats und seinem wehmütigen Chorus sofort ins Ohr geht und dort nicht mehr heraus will. Auch der vielsagende Opener "The Man He Is Trouble" mit seinen auf und ab schaukelnden, dunklen Synthie-Akkorden ist toll. Die spacige, pulsierende Cover-Version von David Bowies "Blackstar" passt sich da ebenfalls gut ein. Auf das dunkel beschwörerische "Doormaster" folgt mit "Fuck It I'm Into It" eine flotte Spaßnummer und mit "Adolescence" ein wuchtiges Instrumental.

"I Got My Shit Together" ist verspielter Space-Wave-Rock, in "C'Mon Die!" bricht ein verhalltes Glockenspiel in Lärm aus, "The Cat" ist eine flotte Psychedelic-Disko-Nummer, und mit "High On Expectations" klingt das Ganze ruhig und melancholisch aus. Eingespielt hat Tom Wu die Stücke wie immer als One-Man-Disko-Wave-Rock-Band. Wegbegleiter wie Anna McCarthy, Manu Rzytki oder Anton Kaun sind aber ebenfalls zu hören. Gemischt hat das Album Benedikt Wiessmeier von Schlachthofbronx. Angeblich über Nacht, nachdem man die zehn Stücke auf einer Festplatte gefunden hat. Gut, das gehört zur Mär vom toten Künstler. Wäre die Geschichte echt, wäre "Tom Wu Is Dead" jedenfalls ein würdiger Abschied.

Tom Wu: Tom Wu Is Dead, erschienen beim Münchner Label Echokammer