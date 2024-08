Von Jürgen Moises

Es gibt Künstler, die sehr eitel, extrovertiert und egozentrisch sind, und einen damit manchmal ziemlich nerven. Dann gibt es aber auch welche, die scheinbar komplett hinter ihrem Werk verschwinden. Als vor einigen Wochen das Album „The Glare“ von The Propaganda Machine im Internet erschien, da ploppten jedenfalls einige Fragen auf. Wer ist das? Woher stammt die Band? Warum ist nichts im Internet dazu zu finden? Und wer denkt sich Titel wie „The Seducers Of The Capitalist World Domination“ aus? Fragen, die sich nicht zuletzt deswegen auftaten, weil einen die Melancholie, die Theatralik der Musik sogleich gefangen nahm. Man hörte auch gleich: Da sind Könner zugange. Die Texte haben einen hohen Anspruch. Wer versteckt sich also hinter diesem beeindruckenden Werk?