Der wohl verrückteste Titel steht am Anfang. Er lautet: „ Dr. Dr. Themefart Frustrating Himself Posed As Gay Old Nazi SS “. Und um herauszufinden, welcher Albumtitel die anagrammatische Vorlage war, muss man schon ein bisschen grübeln. Schon eine Ahnung? Genau: „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ von David Bowie . Das legendäre Werk erschien 1975. Das Anagramm dazu ist nun auf dem Album „Two: Rhyme on“ von The Sound Of Money zu finden. Auf diesem hat die Münchner Band nicht nur bei Bowie die Wechstaben verbuchselt. Insgesamt hat sie sich von Bob Marley über Nico bis zu Kraftwerk ihren Reim auf zwölf Albentitel aus den Siebzigern gemacht.

Herausgekommen ist ein herrlicher Knobelspaß für Popnerds, den The Sound Of Money, die am 25. Juli um 20 Uhr beim Optimal-Sommerfest spielen, selbst als „An Anagrammatical Exorcism of the 70s“ bezeichnen. Aber auch musikalisch ist „Two: Rhyme on“ eine schöne Siebziger-Hommage. Als Anlass dafür nennt die aus Claudia Kaiser (Die Moulinettes), Martin Lickleder (Die Moulinettes, Suzie Trio), Albert Pöschl (Das Weiße Pferd, Queen Of Japan), Tom Wu (What Are People For?, Sinem) und Franziska Erdle (Triska) bestehende Indie-Allstar-Truppe „50 Jahre Punk“. Wobei es so punkig gar nicht zugeht. Stattdessen gibt es Beat-Pop, Funk, Disko, Heimcomputer-Dub. Das meiste geprägt von Kaisers hoher Stimme.

Gleichzeitig ist das Ganze aber auch die Fortführung des Albums „More? Why Not!“ von 2017, auf dem die Band die Sechziger „exorziert“ hatte. Damals war der „Summer of Love 1967“ der Bezugspunkt. Und tatsächlich wirkt auch „Two: Rhyme on“ eher wie ein Liebesdienst als wie ein wirklicher Exorzismus. Das merkt man auch den Texten und Liner-Notes an. So ist das mit dem „Gay Old Nazi SS“ bei David Bowie nicht nur eine gewagte Blödelei. Sondern es spielt auf das Playboy-Interview des Sängers aus dem Jahr 1975 an, in dem dieser etwas naiv-provokativ Adolf Hitler „one of the first rockstars“ nannte. Auch Schlagwörter wie „hero“ oder „Young Americans“ im Text sind klare Bowie-Bezüge.

Solche Anspielungen auf Musiker oder Ereignisse aus der Entstehungszeit der Alben gibt es bei jedem Song. Bei „Sex Duo“, ein Anagramm des Albums „Exodus“ von Bob Marley & the Wailers von 1976, ist das der Coca-Cola-Slogan „Coke Adds Life“ aus demselben Jahr. Bei „To Be Elvis“, ein Anagramm von „Love Bites“ von den Buzzcocks, erfährt man, dass das Release-Jahr das Todesjahr von Elvis war. Und beim von Kraftwerks „Autobahn“ abgeleitetem „Aha But No“ wird der Computerpionier Ken Olsen mit dem Satz von 1976 zitiert: „There is no reason why any individual should have a computer in his home“.

Zu „Angry Hop Hop“, abgewandelt von R. Stevie Moores Album „Phonography“, erfährt man, dass Sid Vicious 1976 den Pogo-Tanz erfand. Außerdem gibt es dazu die von Claudia Kaiser persönlich erzählte Geschichte, dass sie mit dem in Nashville lebenden Moore, ihrem „Lieblingsmusiker“, via Instagram Kontakt aufnahm, um ihm von der Hommage zu berichten. „Er war sehr gerührt, wir haben live gechattet. Er hat sich den Song angehört und das Video angesehen. Er mochte beides sehr!“ Ihre Reaktion auf dieses Lob vom Pop-Idol: „Ich war zu Tränen gerührt.“

The Sound Of Money: Two: Rhyme on (BB*Island); live am 25. Juli beim Optimal Sommerfest (Kolosseumstr. 6)