Es ist nicht viel, was Europa vom nördlichen Afrika trennt. Von Sizilien nach Tunesien sind es gerade mal 140 Kilometer übers Mittelmeer. Und Spanien und Marokko sind sich so nahe, dass es schon länger Pläne dafür gibt, diese über die Straße von Gibraltar hinweg durch einen Tunnel oder eine Brücke zu verbinden. Als eine Brücke nach Nordafrika sowie nach Südwestasien versteht sich auch das Musikfestival „Zarda“ , das vom 4. bis 6. Juli im Import Export und im Zirka auf dem Kreativquartier in München stattfindet. Dort wird in Form von Konzerten, DJ-Sets, Performances und Workshops erfahrbar, wie stark die Kultur und vor allem die Musik dort vom gegenseitigen Austausch und vom Verknüpfen von alten und neuen Traditionen über die Nationen und Kontinente hinweg geprägt ist.

Das zeigt alleine schon die Musik und Biografie der tunesisch-belgischen Musiklegende Ghalia Benali, die am 6. Juli im Import Export auftritt. Die 55-jährige Sängerin und Künstlerin, die die New York Times als „Karthago’s Aretha Franklin“ bezeichnet hat, verknüpft seit 30 Jahren traditionelle arabische Musik mit modernen Einflüssen. Sie hat mit Jazz-Musikern und mit indischen Sitar-und Tablaspielern zusammengearbeitet. Und sie greift auf ihren Alben oder Konzerten immer wieder das Erbe von Oum Khaltoum auf, der berühmtesten Sängerin des Nahen Ostens. Das hat sie auch schon im letzten Jahr im Import Export gemacht. Da hatten sie Malek Msallem und Chedi Bakari zu ihrer Musik-Reihe „Cafi Chanta“ eingeladen, die wie auch „Zarda“ die Kultur der nordafrikanisch-arabischen Welt feiert.

Tatsächlich stehen Msallem und Bakari nun auch als Veranstalter hinter dem „Zarda“-Festival, das man als eine Art „Extended Version“ von „Cafi Chanta“ ansehen kann. Oder auch der Konzert-Reihe „Hayya Flamenco“, die Malek Msallem ebenfalls im Import Export initiiert hat. Der Anstoß für das Ganze? Die Corona-Pandemie. Da hatte die 31-Jährige nämlich gemerkt, wie wichtig für ihr Leben Kunst und Kultur sind. Ihre allererste Konzertreihe hat sie dann bald darauf im Bellevue di Monaco gemacht. Für „Zarda“ holt sie nun zusammen mit dem DJ Chedi Bakari und mit Unterstützung des Kulturreferats Künstler aus Tunesien, Paris, Belgien, Berlin und München ins Import Export und ins Zirka. Tages-Tickets gibt es bei rausgegangen.de und alternativ für 55 Euro dort auch einen Festivalpass.

Den Beginn macht am 4. Juli im Import Export das Trio Electroniq Maqams, das mit Elektronik, Keyboard und Klavier zu einer Klangreise durch die Altstadt von Tunis einlädt. Auch das Duo Benboo stammt aus Tunis, und auch hier wird klassische arabische Musik mit modernen elektronischen Rhythmen fusioniert. Am 5. Juli kann man im Zirka weitere tunesische Künstler erleben: den Tänzer und Choreografen Rochdi Belgasmi, den Sänger und Musiker Dali Chebil sowie das Sinouj Project, das Sufi- und Chaabi-Musik mit elektronischen Elementen und 3-D-Projektionen kombiniert. Am letzten Tag tritt dann wie erwähnt Ghalia Benali im Import Export auf. Davor spielen dort die Bands Jisr und Sara & the Boys aus München, die von hier aus musikalische Brücken in ihre biografischen Ursprungsländer Marroko, Tunesien oder Ägypten bauen.

Zarda Festival 2024, 4. bis 6. Juli, Import Export (Schwere-Reiter-Straße 2h) und Zirka (Dachauer Straße 110c), alle Infos unter caficanta.com