Ein Dienstagabend in der Milla in München. Celina di Meola konnte die Augen nicht von diesem Typen lassen. Für dieses Konzert war sie extra zwölf Stunden von Lille in Frankreich nach München gefahren, und wieder zurück. In Lille machte sie gerade Auslandssemester. Und in München durfte sie im Vorprogramm für eine Schweizer Band auftreten. Es war das erste Mal, dass sie so lange anreiste, um auf der Bühne zu stehen. Die Euphorie war riesig. Wahrscheinlich so groß wie noch nie. Die Stimmung war ausgelassen. Der Abend intensiv. Und die Menschen toll. Vor allem dieser eine Typ.

Celina di Meola, 26, stammt aus dem Münchner Umland. Mittlerweile wohnt sie in der Stadt, studiert Englisch und Französisch auf Lehramt und geht nebenbei seit 2022 ihrer Leidenschaft nach: der Musik. Indie-Folk-Pop. Ihr Künstlername: Dimila. Der Sound klingt warm und leicht, und manchmal melancholisch. Ihre Stimme zart und trotzdem klar. Sie beschreibt sich selbst als emotionalen und fantasievollen Menschen. Das lässt sie gerne in ihre englischsprachigen Songs einfließen. „Ich habe das Gefühl, ich kann auf Englisch ehrlicher sein.“ Es ist, als gäbe es da eine kleine Schutzmauer durch die englischen Worte, die es auf Deutsch nicht gäbe.

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Ihre Lieder handeln von eigenen Erfahrungen. Und sie sind gebunden – an Momente, Orte oder Menschen. An eine Zugfahrt oder einen grauen Tag im Januar. An den letzten Crush oder den neuesten. Oder an diesen Dienstagabend und diesen Mann. An eine Person, die man eigentlich nicht kennt. An eine Träumerei, die im Nachhinein immer realer wurde. „Ich musste einfach ein Lied darüber schreiben.“ Daraus entstand der noch unveröffentlichte Song „Tuesday Night“.

Aber von vorn: Angefangen hat alles mit einer Geige. Genauer gesagt mit ihrer Tante, die Geigerin ist. Mit fünf Jahren begann Celina mit dem Streichinstrument, stieg nach einigen Jahren auf das Keyboard um – und schließlich auf die Gitarre. Still und leise schnappte sie sich das Instrument ihres Bruders und brachte sich alles selbst bei. Sie begann, erste Ideen mit Akkorden zu begleiten. „Es war eine kleine Reise, ein Suchen und Finden, was ich machen möchte und wer ich in der Musik bin. Die Gitarre hat dieses Organische, was zu mir passt und mich gut ergänzt. Das ist irgendwie der Kern des Ganzen. Der Kern meiner Musik.“

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Ihre Songs entstehen fast immer zu Hause. Mal findet sie zuerst Akkorde, die ihr gefallen, mal gibt es Momente, Orte oder Menschen, über die sie schreiben will. Und manchmal beides gleichzeitig. Mal dauert es ein paar Stunden, mal zwei Wochen.

Am liebsten schreibt Celina über die Liebe. Und während viele dabei vorrangig von den schmerzhaften Seiten erzählen, schreibt sie mindestens genauso viel über leichte Momente. Über Schmetterlinge im Bauch und Höhenflüge. „Es ist das Einfachste für mich“, sagt sie. In der Liebe sind die eigenen Erfahrungen die beste Inspiration, „und ich romantisiere gerne“. Das hilft dabei, dass die Gefühle bildlich werden. Für ihren ersten Song „Our Home“ versetzte sie sich in ein Tier hinein, weil es ihr in jüngeren Jahren schwerfiel, über die eigenen Gefühle zu schreiben.

„Zu Beginn war ich sehr unsicher. Man vergleicht sich“, sagt Celina. Sie hatte Zweifel, ob sie das überhaupt kann: Texte schreiben, Melodien ausdenken, auf Bühnen performen. Bin ich gut genug? Sie schrieb zwar schon lange regelmäßig Tagebuch, die ersten Songtexte entstanden aber erst mit 19 Jahren. Sie traute sich, einem Freund, der zu dieser Zeit Musikproduktion studierte, einen ihrer eigenen Songs zu zeigen. Er bestärkte sie darin, mehr Musik zu machen und half ihr in den nächsten Monaten, die ersten Songs zu produzieren.

Demnächst geht Dimila auf kleine Deutschland-Tour als Support-Act für Luke Noa und am 8. Mai erscheint ihre Debüt-EP „Letters I Never Sent“. Wieder ein Song über die Liebe und Erinnerung. Wie an diesen einen Dienstagabend. An einen jungen Mann, von dem sie die Augen nicht lassen konnte. „I can’t forget what it was like. I’m in a fever dream I don’t want to say goodbye.“

Junge Leute

München lebt. Viele junge Menschen in der Stadt verfolgen aufregende Projekte, haben interessante Ideen und können spannende Geschichten erzählen. Hier werden diese Menschen vorgestellt – von jungen Autoren.

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