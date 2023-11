Von Jürgen Moises

"Man kann ein Genre eigentlich nicht erfüllen, das macht keinen Sinn mehr. Das ist Schrott." Das ist eine Erkenntnis von Franz Dobler, die der Augsburger Schriftsteller, Journalist und DJ in 40 Berufsjahren gewonnen hat. Formuliert hat er sie in einem schönen Gespräch mit Wolfgang Petters, das man als Film von Ricardo Molina auf Youtube finden kann. Darin sprechen Dobler und der Münchner Musiker und Hausmusik-Label-Chef über "Unten im Süden - Westerngedichte & Weg zur H​ö​lle" - das neue Doppelalbum von Petters' Solo-Projekt A Million Mercies, das sich unter anderem auf bandcamp.com finden lässt. Am 11. Oktober stellt er es im Münchner Plattenladen Optimal vor, zusammen mit den Musikern Martin Lickleder, Claudia Kaiser und Ralf Nickolaus.