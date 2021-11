Von Paul Schäufele, München

Was diese Uraufführungen verbindet: Sie sind Auftragswerke der "musica viva". Sie tragen poetische Titel. Sie sind Überwältigungsmusik, scheuen nicht die Möglichkeiten des Orchestereffekts, die ein Ensemble wie das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Pablo Heras-Casado bietet. Und sowohl Jüri Reinveres "Vom Sterben der Sterne" als auch Arnulf Herrmanns "Tour de Trance" widmen sich essenziellen Fragen und zeigen, zu welch relevanten Erlebnissen zeitgenössische Musik werden kann.

Reinveres Stück trägt den Nebentitel "Symphonische Notizen". Einerseits knüpft der estnische Komponist damit an die Formtradition an, andererseits zeigt er sie im Stand des Vorläufigen. Solche Polaritäten prägen das Stück. Eine düstere Anfangsepisode steuert in langem Crescendo auf eine Katastrophe zu, aber mit der folgenden komponierten Stille hört der Prozess nicht auf, aus ihm wachsen Melodie-Andeutungen als konstruktives Element. Es ist ein in Musik übersetzter Gedankengang: Jede Galaxie stirbt einmal - kosmisch gesehen ein alltäglicher Vorgang. Doch Reinvere ist kein Fatalist, seine Musik malt keine rein schwarzen Klangbilder, sie stellt das Potenzial aus, das im Kollaps liegt.

Stationen eines Prozesses erzeugt auch Herrmanns "Tour", ohne sich dabei auf einen Ausgangspunkt festzulegen. Die Komposition wächst aus der Interaktion musikalischer Zellen, die sich überlagern, addieren, rhythmisch verändern. Herrmann selbst verweist auf den Begriff der Erinnerungsspur, der auf Freuds Modell des geschichteten Gedächtnisses basiert. So gräbt sich das Stück in brachialen Episoden oder mikrotonalen Pendelbewegungen durchs Gedächtnis, stößt dabei auf verformte Beethoven-Zitate und auf das Gedicht von Monika Rinck, das dem Stück seinen Titel gibt. Der kristalline Sopran Anja Petersens vollzieht die Melismen der Vertonung mit feinstem Gespür für die taumelnde Bewegung, die das Stück ausmacht. In Rincks Worten: "Es dreht sich, dreht sich unmerklich, und steht."