Ein knisterndes Feuer, ein stabiler Tisch, ein sicherer Zaun. In unserer Gesellschaft übernimmt Holz überwiegend funktionale Aufgaben. Für die Māori dahingegen trägt Holz Bedeutungen, die weit über seine bloße Materialität hinausgehen: die Weitergabe von Wissen und der Kontakt zu den Vorfahren.

Ein Bestandteil dieser māorischen Kultur war die Pfostenfigur Tāwhaki. In der Ausstellung „He Toi Ora – Beseelte Kunst der Māori“ konnten Besucher die Figur sieben Monate lang im Museum Fünf Kontinente bestaunen. Wie genau die 1,65 Meter große Holzfigur im Zuge der Kolonialisierung nach Europa gelangt ist, ist bis heute ein großes Rätsel. Fest steht allerdings: Sie konnte als einziges Ausstellungsstück einem genauen Stamm (den Iwi Rongowhakaata) und Herkunftsort (ihrem Versammlungshaus Te Mana o Tūranga) zugeordnet werden. Nachdem sich die Figur 230 Jahre lang nicht bei ihren rechtmäßigen Besitzern befunden hatte, wurde sie nun im Oktober den Rongowhakaata zurückgegeben – in einer berührenden Zeremonie.

Es ist eine lange Reise, die für die Figur im Museum Fünf Kontinente am Tag der Übergabe beginnt. Eine zehnköpfige Delegation der Māori ist eigens aus Neuseeland angereist, um sie abzuholen und zu begleiten. Sorgsam wird Tāwhaki für die Reise verpackt. Schon diesen Vorgang zelebrieren die Rongowhakaata, sie singen, tanzen, sprechen Gebete. Sie halten inne und nehmen Kontakt zu ihrem Urahnen auf, von dem sie so lange getrennt waren. In mal kämpferischen, mal ruhigen Liedern singen sie von ihrer Kultur, ihrem Erbe und ihrem Vorfahren, der sie alle verbindet. Im Gebet danken sie dafür, Tāwhaki endlich wieder mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Während seiner Zeit in Europa bildete Tāwhaki zuletzt sieben Monate lang das Herzstück der Ausstellung im Museum Fünf Kontinente, die sich mit māorischer Schnitzkunst beschäftigte. Dabei sei allein dreimal eine offizielle Delegation der Māori in der Ausstellung gewesen, sagt Kuratorin Hilke Thode-Arora – und zwar zur Eröffnung, zum Abschluss und jetzt zur offiziellen Übergabe Tāwhakis. „Es ist eine ganz große Ehre“, so die Kuratorin, dass sich die Māori so oft auf den langen Weg bis nach München gemacht haben. Doch sie vermutet auch weitere māorische Besucher, die sich nicht als solche zu erkennen gegeben haben: Vor Tāwhakis Statue war zur Verehrung Neuseeland-Flachs abgelegt worden – den Thode-Arora als Expertin für Ozeanien und Australien sofort māorischen Besuchern zuordnen konnte.

Die Ausstellung im Münchner Museum weckte sogar die Aufmerksamkeit der Medien in Neuseeland. Auch in Deutschland wurde die Ausstellung gut angenommen. 10 000 Besucher fanden in dieser Zeit den Weg ins Museum, sagt Kuratorin Thode-Arora. Sie habe gespürt, dass Tāwhakis Geschichte die Besucher bewege.

Für die lange Rückreise wird die Maoristatue vorsichtig verpackt. Foto: Nicolai Kästner

Mit der Unterschrift von Museumsdirektorin Uta Werlich und Iwi-Vertreterin Moera Brown ist Tāwhakis Schicksal offiziell besiegelt. Das bedeutet für München, Abschied zu nehmen von dieser besonderen Figur. Aber dass Tāwhaki wieder mit dem Ort vereint werde, für den er geschaffen worden sei, sei der wichtige nächste Schritt, so die Museumsdirektorin. Die Erkenntnisse, die die wissenschaftlichen Untersuchungen im Zuge der Ausstellung ergeben hatten, werden jedoch erhalten bleiben.

Die lange Reise um den Globus für Tāwhaki und die Maori wird im heimatlichen Versammlungshaus nahe Gisborne enden. Das soll vorerst die letzte Reise der Figur sein. Im Versammlungshaus kann Tāwhaki als eine von zwei Pfostenfiguren an genau dem Ort wieder aufgestellt werden, von dem sie einst unrechtmäßig getrennt wurde. Mit lebensechten Gesichtszügen und kurzen Haaren ist die Figur typisch für den Iwirakau-Stil – einen der drei Schnitzstile, die im Versammlungshaus vertreten sind. Das Haus, das innen mit zahlreichen holzgeschnitzten Paneelen ausgestattet ist, stellt für die Māori eine Repräsentation ihrer Vorfahren dar. Tāwhaki selbst steht in der māorischen Kultur für die essenzielle Verbindung zwischen Vater Himmel und Mutter Erde. Für die Rongowhakaata kehrt mit Tāwhaki ein wichtiges Puzzleteil ihrer Kultur zurück. Das Wissen über seine Geschichte kann an kommende Generationen weitergegeben werden.

Das Museum seinerseits verabschiedet Tāwhaki mit einem Segenslied. Für die Māori aber ist es ein neuer Anfang. Die Wiedervereinigung mit dem Versammlungshaus steht kurz bevor. Es ist ein weiteres Puzzleteil in der Bewahrung der māorischen Kultur und der Verbindung zu ihren Vorfahren.