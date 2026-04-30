Es war ein recht kurzes Gastspiel: Nach nur acht Monaten hat Alina Gromova ihren Job als Direktorin des Jüdischen Museums in München aufgegeben. Das Kulturreferat hat bestätigt, dass die 46-jährige Stadtethnologin, Kuratorin und Museumsmanagerin, die im September von Berlin nach München gewechselt war, ihre Tätigkeit „auf eigenen Wunsch zum 30. April 2026 beendet“ hat.

Aus verschiedenen Quellen verlautete, persönliche Gründe seien dafür ausschlaggebend gewesen. Auch wurde bekannt, dass Gromova zum Jahreswechsel aus dem Vorstand des Internationalen Museumsrats, kurz ICOM, ausgeschieden ist, wo sie sich jahrelang in der internationalen Museumsarbeit engagiert hat.

Gromova hatte die Nachfolge des im Jahr zuvor überraschend gestorbenen Gründungsdirektors des Jüdischen Museums München, Bernhard Purin angetreten. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, das Museum für die Stadtgesellschaft zu öffnen, konnte bisher aber noch keine eigene Handschrift entwickeln. Die aktuelle Ausstellung ist wie auch die letztjährige eine Übernahme aus einem anderen Museum.

Das Kulturreferat betont, man habe die notwendigen Schritte eingeleitet, um eine Nachfolge möglichst zeitnah zu gewährleisten. In der Zwischenzeit übernimmt die stellvertretende Direktorin Jutta Fleckenstein wieder die Leitung des Museums.