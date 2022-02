Unmittelbar an einer Münchner Hauptverkehrsstraße zu wohnen, ist für viele eine Belastung. Das schlägt sich in Anträgen nieder, die in Bürgerversammlungen formuliert oder bei Bezirksausschüssen (BA) eingereicht werden. Der BA Sendling-Westpark hat es gegenwärtig mit dem nachdrücklichen Wunsch von Anwohnern zu tun, in der Murnauer Straße Tempo 30 einzuführen, um den Straßenlärm wenigstens etwas zu mindern.

In Anbetracht der Bedeutung der Murnauer Straße ist sich die Stadtteilvertretung jedoch nicht einig, wie sie darauf reagieren soll. Während etwa Stefanie Krammer (SPD) eine Drosselung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für "sinnvoll" erachtet, hält es CSU-Fraktionssprecher Alfred Nagel für "sachgerechter", an Tempo 50 festzuhalten. Er begründete das vor allem damit, dass der MVG-Bus der Linie 63 nicht entschleunigt werden dürfe. Dieses für den Stadtbezirk besonders wichtige Verkehrsmittel könnte andernfalls an Attraktivität verlieren. Zur weiteren Erörterung wurde das Thema in den Unterausschuss Mobilität und Wirtschaft verwiesen.