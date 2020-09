2019 konnten die Munich Indoors noch in der Olympiahalle stattfinden.

Die Organisatoren hoffen, dass die nächste Auflage des Turniers 2021 in der Münchner Olympiahalle stattfinden kann.

Die Munich Indoors der Spring- und Dressurreiter fallen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Das Reitturnier war ursprünglich vom 20. bis 22. November vorgesehen. "Es ist unheimlich schade, aber die Restriktionen bezüglich Sportveranstaltungen bleiben mindestens bis zum 31. Oktober bestehen. Das macht es uns unmöglich, eine solide Planung für die Munich Indoors aufzustellen", sagte Veranstalter Volker Wulff in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Organisatoren hoffen, dass die nächste Auflage des Turniers vom 18. bis 21. November 2021 in der Münchner Olympiahalle stattfinden kann. Wegen Corona waren in diesem Jahr fast alle bedeutenden Reit-Veranstaltungen abgesagt worden. Wie viele Hallenturniere überhaupt in diesem Herbst und Winter stattfinden können, ist noch offen.