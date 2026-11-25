Es sieht ganz einfach aus. Ein Fuß vor den anderen. Mit einem Bein abstoßen. Ein wenig nach vorn neigen. Gleichgewicht halten. Und schon sind die ersten Meter auf Rollschuhen geschafft. Auf dem neuen „Roller Ring“ im ehemaligen Eisstadion im Olympiapark kämpfen die Profis, die die Bahn einweihen, jedoch ohnehin nicht mit Gleichgewichtsproblemen.

Im glitzernden Kleid, knallpinken Trainingsanzug und mit Rollschuhen, die beim Fahren leuchten, drehen sie sich im Kreis, fahren rückwärts oder tanzen ganze Choreografien. Dazu läuft laute Musik, an der Decke drehen sich Discokugeln, die Lichtpunkte über Boden und Wände flackern lassen.

„Es ist eine Herzenssache“, sagt Marie-Theres Dallinger über das Projekt. Sie gehört zur Rollerskate-Community, die im Munich Action Park nun einen neuen Treffpunkt hat. Vom 27. November an können alle Münchner auf dem 320 Meter langen „Roller Ring“, der einmal um die frühere Spielfläche führt, ausprobieren, wie wohl sie sich auf Rollschuhen oder Inlinern fühlen.

Freitags und samstags hat die Fläche von 19 bis 22 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 17 Uhr. Für Erwachsene kostet der Eintritt acht Euro, Kinder unter 14 Jahren bezahlen fünf Euro. Dafür müssen sie keine Profis sein. „Es wird eine Skate-Patrol geben“, erklärt Dallinger – freiwillige Helfer, die einen an die Hand nehmen, wenn das Gleichgewicht doch einmal verloren geht. Sie bringen einem auch das Wichtigste bei: Bremsen.

Manche führen ganze Choreografien auf. Foto: Johannes Simon

Andere sind in knalligen Outfits unterwegs. Johannes Simon

Schnelligkeit hingegen ist ein paar Meter weiter beim Bouldern und Parkour in der „Move & Climb Area“ gefragt. Sie befindet sich auch im ehemaligen Olympia-Eissportzentrum, das 2024 geschlossen wurde und gehört ebenfalls zum Munich Action Park. „Mit dem Munich Action Park haben wir als Stadt einen Ort geschaffen, an dem neue und moderne Sportarten ein Zuhause finden“, sagt Sportreferent Florian Kraus (Grüne). Den Abschluss soll nächstes Jahr die „Ride & Jump Area“ bilden. In der Arena des Stadions werden dafür bereits Rampen gebaut, um ideale Bedingungen für Skateboarder, BMX-Fahrer und Mountainbiker zu schaffen.

Der „Roller Ring“ erfüllt jedenfalls bereits die Wünsche der Skater. „Es ist so groß, das ist Wahnsinn“, strahlt Dallinger. Auf den Dancefloors, die an zwei Stellen des Rings etwas mehr Platz bieten, recken die Fahrer fröhlich ihre Arme in die Luft und tanzen miteinander. Es sieht ganz einfach aus.