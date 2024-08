Man kennt Rampen im Zusammenhang mit Rollstühlen. Und vom Theater her kennt man das Rampenlicht. Bei den Einstürzenden Neubauten hat das Wort noch einmal eine andere Bedeutung. Denn mit „Rampen“ meint die legendäre Berliner Experimentalpop-Band um den exzentrischen Sänger Blixa Bargeld spontane Musikstücke, die sie auf der Bühne spielt und danach oft für ihre Alben verwendet. Und als deren Wort-Ursprung Bargeld die „Abschussrampe“ nennt. Wobei diese „Rampen“ nicht direkt und unmittelbar dort landen, sondern als „im Studio nachgebaute, verbesserte, ausgedichtete Inkarnationen“. Und genau solche finden sich nun gesammelt auf dem schönen neuen Alben „Rampen (apm: alien pop music)“, das die Einstürzenden Neubauten am Freitag, 6. September, in der Münchner Muffathalle präsentieren.