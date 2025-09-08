Die Mieter an der Liebherrstraße 16 kommen kaum noch zur Ruhe, seit im April diesen Jahres ein Beherbergungbetrieb bei ihnen im Erdgeschoss eingezogen ist. Dort, in bester Münchner Innenstadt-Lage nahe dem Isartor, bietet die in Berlin ansässige Homaris AG, ein digitaler Betreiber von Serviced-Apartments in urbanen Lagen, nun zehn Apartments mit insgesamt 60 Betten an – zum Leidwesen der Familien in den 20 darüber liegenden Wohnungen. Die klagen seitdem über Lärm- und Geruchsbelästigungen, über Verschmutzungen und Beleidigungen.
Serviced Apartments150 Beschwerden in fünf Monaten
Lesezeit: 3 Min.
Geklingel, Geratter, Urin: In der Liebherrstraße sorgt ein Beherbergungsbetrieb für Ärger bei den übrigen Hausbewohnern. Nun gerät die „Münchner Wohnen“ als Vermieter unter Druck.
Von Joachim Mölter
