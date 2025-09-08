Zum Hauptinhalt springen

Serviced Apartments150 Beschwerden in fünf Monaten

Für die Gewerbe- und Büroflächen im Erdgeschoss hat die Münchner Wohnen nach eigenen Angaben keinen anderen Interessenten als einen Online-Vermieter von Apartments gefunden.
Für die Gewerbe- und Büroflächen im Erdgeschoss hat die Münchner Wohnen nach eigenen Angaben keinen anderen Interessenten als einen Online-Vermieter von Apartments gefunden. (Foto: Stephan Rumpf)

Geklingel, Geratter, Urin: In der Liebherrstraße sorgt ein Beherbergungsbetrieb für Ärger bei den übrigen Hausbewohnern. Nun gerät die „Münchner Wohnen“ als Vermieter unter Druck.

Von Joachim Mölter

Die Mieter an der Liebherrstraße 16 kommen kaum noch zur Ruhe, seit im April diesen Jahres ein Beherbergungbetrieb bei ihnen im Erdgeschoss eingezogen ist. Dort, in bester Münchner Innenstadt-Lage nahe dem Isartor, bietet die in Berlin ansässige Homaris AG, ein digitaler Betreiber von Serviced-Apartments in urbanen Lagen, nun zehn Apartments mit insgesamt 60 Betten an – zum Leidwesen der Familien in den 20 darüber liegenden Wohnungen. Die klagen seitdem über Lärm- und Geruchsbelästigungen, über Verschmutzungen und Beleidigungen.

