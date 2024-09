Von Patrik Stäbler

Es ist ja nicht so, dass sich Renate und Klaus Schuster in ihrer Wohnung plötzlich unwohl gefühlt hätten – seit mehr als 20 Jahren lebt das Ehepaar nun schon gut und gerne in jener Wohnanlage am Karl-Marx-Ring in Neuperlach. Und doch sei es augenfällig gewesen, erzählen die beiden, dass sie ab dem Frühjahr 2022 immer häufiger außer Haus gingen. „Wir waren oft schon zum Frühstücken in einem Café“, erzählt Renate Schuster. „Ganz einfach, weil wir da unsere Ruhe hatten.“