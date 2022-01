Uraufführung des Stücks "Der Fänger" am Theater ... und so fort.

Ein Akrobat und ein Geheimnis. Davon handelt "Der Fänger", das neueste Stück von Autor, Schauspieler und Regisseur Frank Piotraschke, das nun im Theater...und so fort auf die Bühne kommt. Erzählt wird "eine Geschichte über eine verbotene Liebe und über einen Verrat mit schrecklichen Folgen". Protagonist ist ein ehemaliger Varieté-Akrobat, der immer an einem bestimmten Tag im Jahr in seiner Zirkusvergangenheit schwelgt. Die Zuschauer sind eingeladen, ihm bei diesem Drahtseilakt des Erinnerns zu folgen. Die Uraufführung des Einpersonenstücks unter der Regie von Heiko Dietz findet am Mittwoch, 2. Februar, statt.

"Der Fänger", Uraufführung Mi., 2. Feb., 20 Uhr, Theater...und so fort, Hinterbärenbadstr. 2 / Pavillon, Karten unter www.undsofort.de und bei München Ticket