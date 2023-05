Fünf für München:Von Hüften und Hochschulen

Von Gerhard Fischer

Ehrung I

Bastian Katz, Professor für Informatik und Mathematik an der Hochschule München, hat den Oskar-von-Miller-Preis seiner Hochschule bekommen. Den Preis erhält man offiziell für "Qualität in der Lehre", doch bei Katz könnte man auch noch sagen: für "Innovation in der Lehre" oder für "Fantasie in der Lehre". Die Ausgangsbasis für seinen Unterricht beschreibt er in einer Mitteilung der Hochschule so: "Wenn Studierende eine Frage haben, suchen sie die Antwort im Internet. Und zwar nicht nur als Text, sondern visuell zugänglich und direkt anwendbar." Daher wende er die Methode des sogenannten Flipped Classroom an, des umgedrehten Unterrichts. "Statt Inhalte im Unterricht einzuführen und zu erarbeiten, stelle ich sie in Form von Lehrvideos mit Begleittexten und praktischen Übungen zur Vorbereitung online", erklärt Katz. Die Studierenden könnten die Lerninhalte somit zuhause selbst erarbeiten, und deren Anwendung geschehe dann zusammen in Präsenz. Im Unterricht bleibe damit mehr Zeit für Feedback und Austausch, das gemeinsame Entwickeln von Ideen und die unmittelbare Hilfe beim Anwenden von Erlerntem.

Zudem setzt der Professor auf Teamwork. "Die Studierenden sollen Übungsaufgaben nicht als Prüfung wahrnehmen", sagt Katz, "sondern als gemeinschaftliche Herausforderung, an denen alle wachsen." Um die Motivation zu erhöhen, habe er die letztjährigen Erstsemester wie bei Harry Potter in Hogwarts-Häuser eingeteilt. Als Hauspokal, so Katz, winkte die Entscheidung über eine karitative Spende am Semesterende. "Und für die diesjährigen Zweitsemester werde ich mir ein Fan-Trikot der Gewinnergruppe drucken lassen und bei der Klausur tragen."

Erkrankung I

Detailansicht öffnen "Ninja Warrior"-Teilnehmer Jürgen Müller mit Chefarzt Martin Thaler. (Foto: Helios/oh)

In der RTL-Spielshow "Ninja Warrior" treten Kandidaten gegeneinander an, die Parcours überwinden müssen. Der Lkw-Fahrer Jürgen Müller war 2019 mit 59 Jahren der bis dahin älteste Teilnehmer. Jetzt ist er von seinem Heimatort Seckenheim, einem Stadtteil von Mannheim, nach München gefahren, um sich im Pasinger Helios Klinikum eine Hüftprothese einsetzen zu lassen. Mit dem Behandlungsergebnis sei Müller sehr zufrieden, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Bereits wenige Tage nach der Operation sei der 62-Jährige auf dem Weg zu einem Wettkampf - dieses Mal jedoch als Zuschauer.

Ehrung II

Fünf Münchner Dozentinnen und Dozenten haben den "Preis für gute Lehre" 2022 erhalten. Es sind dies Irene Holzer (Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften), Hisham Sabbagh (Medizinische Fakultät) und Philipp Sckopke (Fakultät für Psychologie und Pädagogik) von der Ludwig-Maximilians-Universität sowie Claudia Eckert (TUM School of Computation, Information and Technology) und Friederike Schmidt-Graf (Fakultät für Medizin) von der Technischen Universität. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst würdigt mit diesem Preis jährlich die Arbeit der besten Lehrerinnen und Lehrer an bayerischen Universitäten. Er soll verdeutlichen, so das Ministerium, dass die Lehre gleichberechtigt neben Forschungsaufgaben stehe. Die Preisträger werden von ihrer Heimatuniversität - unter Einbeziehung der Studierenden - vorgeschlagen. Voraussetzung sei "eine herausragende Lehrleistung über die Dauer von wenigstens zwei Studienjahren an einer Universität in Bayern". Die Auszeichnung ist mit je 5000 Euro dotiert.

Erkrankung II

Detailansicht öffnen Friedrich von Thun. (Foto: Christian Hartmann/oh/obs)

Eine Kunstaktion richtet sich an Menschen, die an Gürtelrose erkrankt sind. Unter dem Motto "Deine Gürtelrose Erfahrung" können Betroffene "ihre persönliche Erfahrung mit der Erkrankung in Form von Kunst mit anderen teilen", heißt es in der Mitteilung der Agentur, die die Kunstaktion betreut. Die Jury wähle dann ein Gewinnerexponat aus, welches in einer bekannten Galerie in Hamburg ausgestellt werden wird. "95 Prozent der Generation 60 plus tragen das Varizella-Zoster-Virus, meist nach einer Windpocken-Infektion im Kindsalter, in sich", heißt es in einer Mitteilung der Agentur. Das sei "eine schlummernde Gefahr, die bei jedem dritten Menschen mindestens einmal im Leben eine Gürtelrose-Erkrankung auslöst." Fieber, Hautausschlag und starke Nervenschmerzen gehörten zu den häufigsten Symptomen. Bis zu 30 Prozent der Betroffenen würden Komplikationen erleiden. Dennoch sei das öffentliche Bewusstsein für die Erkrankung Gürtelrose weiterhin gering. "Gemeinsam mit engagierten Partnern wie der Deutschen Schmerzliga, aber auch dem Schauspieler Friedrich von Thun möchte das Pharmaunternehmen GSK das ändern", so die Agentur. Der 81-jährige Friedrich von Thun gehöre aufgrund seines Alters selbst zur Risikogruppe und wisse nach schweren Gürtelrose-Erkrankungen im engen Umfeld der Familie, mit welchen möglichen Langzeitfolgen die Infektionskrankheit einhergehen könne. Kunst könne helfen, diese Belastungen besser zu bewältigen. Die Kunstwerke sollen jedoch "auch dazu beitragen, das allgemeine Verständnis, welche Auswirkungen ein Ausbruch haben kann, zu verbessern". Anmeldungen unter sgc-studio@sgc-agency.com.

Exotisches

Detailansicht öffnen Ivana Sanshia Austermayer und Adnan Maral. (Foto: Marian Mok/oh)

Ivana Sanshia Austermayer ist Köchin, Adnan Maral ist Schauspieler ("Türkisch für Anfänger", "Die Wilden Kerle"). Gemeinsam treten sie nun im Bayerischen Fernsehen (BR) auf, immer sonntags um 17. 15 Uhr. Ihre Sendung heißt "Grillen mit Ivana und Adnan". Natürlich denkt man beim Grillen an Würstchen und Steak, an Kartoffelsalat und Nudelsalat, aber Austermayer und Maral bieten neben Traditionellem auch Exotisches, verrät der BR in einer Pressemitteilung. "Es gibt keine Grenzen, man kann alles auf dem Feuer zubereiten", sagt Ivana Sanshia Austermayer. Die erste Folge, die am 7. Mai lief, hieß "Reh und Honig", sieben weitere werden folgen.