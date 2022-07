Von Sabine Buchwald, Gerhard Fischer, Julian Raff und Martina Scherf

Skatehalle für alle

Detailansicht öffnen Pacel Khachab zeigt sein Können auf einer Miniramp. (Foto: Florian Peljak)

Die Indoor-Skatehalle SpaceForSkate an der Dachauer Straße 110c feiert nun - wegen Corona etwas verspätet - ihre Eröffnung: Am Samstag, 23. Juli, finden ein "professioneller Skatecontest und eine spektakuläre Afterparty" statt, verkünden die Inhaber Pacel (Foto) und Alexander Khachab. Der Wettbewerb mit einer Frauengruppe und zwei Männergruppen beginnt um 14 Uhr, zwischen 12 und 14 Uhr kann man sich anmelden; die Startgebühr beträgt zehn Euro. Von 20 Uhr an findet dann eine Afterparty statt - unter anderem mit DJ Goofy, Daisuki und EGM. An der Eröffnungsfeier wird auch die Münchner Sportbürgermeisterin Verena Dietl erwartet.

Die Inhaber, selbst passionierte Skater, starteten bereits Ende Februar mit dem regulären Betrieb des "SpaceForSkate" Skatehallen-Projekts - mit Skateboardkursen, Open Sessions und Veranstaltungen. "SpaceForSkate bietet nicht nur Raum für alle, die an der Sportart des Skateboardens interessiert sind", schreiben sie in einer Mitteilung, "sondern auch für Menschen, die sich in den anknüpfenden Kulturbereichen - etwa Foto- und Videographie, Kunst, Musik, Mode - verorten können." Auch professionelle Skaterinnen und Skater fänden bei SpaceForSkate "nun endlich einen überdachten Ort, um ihre Fertigkeiten zu perfektionieren, vor allem in den Wintermonaten und bei schlechtem Wetter". Pacel und Alexander Khachab werden in ihrer Skatehalle selbst für die Olympischen Spiele 2024 in Paris trainieren. Sie wollten eigentlich schon an den Spielen in Tokio 2020 teilnehmen. Das klappte nicht - aber damals hatten sie ja noch keine eigene Skatehalle.

Olympische Freuden

Detailansicht öffnen Olaf Unverzart. (Foto: Paju)

Der Fotograf Olaf Unverzart, 50, ist selbst Radrennen gefahren. Er kennt Qualen und Freuden dieser Sportart und kann nachempfinden, was es heißt, auf 22,8 Kilometern alles zu geben. Die Rundstrecke von Olympia '72, acht Mal gefahren, war so lang. Sie führte von Grünwald über Kloster Schäftlarn und Buchenhain. Für das Projekt "Startsignale" des Münchner Kulturreferats hat Unverzart eine fotografischen Spurensuche gestartet. Das Ergebnis ist eine Zeitung mit Archivmaterial und seinen Bildern. Bis 18. September zu finden in Zeitungskästen entlang der Strecke; www.publicartmuenchen.de

Nackte Körper

Zwölf Menschen auf der Bühne. Nackt. Alte, junge, Männer und Frauen. Straffe Brüste, schlaffe Bäuche. Durchtrainierte und fragile Körper. Sie kannten sich vorher nicht. Meldeten sich auf einen Aufruf der Münchner Kammerspiele. Es sollte um Fragen gehen wie: Was ist Schönheit? Wer definiert die Norm? Was verstehe ich unter einem idealen Selbstbild? Dann kam Corona, und plötzlich tauchten neue Fragen auf: Dürfen wir uns noch berühren? Müssen wir uns voreinander schützen? Die Performance der österreichischen Choreografin Doris Uhlich ist eines der Stücke, mit dem die Kammerspiele sich für Menschen in München und für neue Spielformen öffnen wollen. Die Dramaturgie übernahm Rania Mleihi. Sie stammt aus Syrien und gehört zum Künstlerischen Leitungsteam der Kammerspiele.

Am 20. und 21. Juli wird die Performance "Habitat/München (pandemic version)" letztmals vor der Sommerpause gezeigt. Beginn 20 Uhr in der Therese-Giehse-Halle. Last-Minute-Tickets zum halben Preis.

Spendenlauf für Ärzte

Detailansicht öffnen Scheck an Ärzte ohne Grenzen: Katharina Martin (links) und Nina Heisswolf. (Foto: privat)

Das Thema ihres P-Seminars lautet: eine Veranstaltung planen. Die 13 Schülerinnen der Theresa-Gerhardinger-Gymnasiums entschieden sich, einen Spendenlauf zu organisieren. Nach zehn Monaten Arbeit können die beiden gewählten Kurssprecherinnen Katharina Martin und Nina Heisswolf nun eine enorme Summe verkünden: 30 139 Euro. Am 27. Juli wollen die Schülerinnen der elften Jahrgangsstufe einen Scheck an Ärzte ohne Grenzen übergeben. Die Entscheidung für die Hilfsorganisation sei demokratisch in der Gruppe getroffen worden. Besonders das Engagement im Bereich der Frauengesundheit habe sie als Mädchenschule sehr angesprochen, heißt es aus den Reihen der Schülerinnen. Ihr Lehrer David Daiberl ist begeistert von dem Teamgeist seines Kurses. Er selbst unterrichtet Physik und Mathematik, verbindet mit Sport nur persönliches Vergnügen. "Das haben die Schülerinnen alles alleine auf die Beine gestellt", erzählt er. Von ihm kamen nur Anregungen. Zum Beispiel die Idee für eine Weihnachtsfeier. Das gehöre sich bei Organisationen, findet Daiberl. Das Anwerben von Sponsoren, etwa einer Bäckerei, lag nicht in seiner Hand. Die Schülerinnen haben selbständig den Ablaufplan erstellt, Kontakt mit einem geeigneten Sportplatz aufgenommen und über das Schulportal die Schulfamilie informiert. Beim Lauf machten dann fast alle 900 Schülerinnen des Gymnasiums am Anger mit. Für jede Runde um die Tartanbahn erhielten sie eine individuell verabredete Summe von Eltern und Bekannten. Beträchtliche zusätzliche Geldspenden, beispielsweise der Adelholzner Klosterschwestern, erhöhten den Betrag.

Mutiger Pionier

Detailansicht öffnen Karl Heinrich Ulrichs (Foto: Historical Views/imago images)

Der Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz im Glockenbachviertel erinnert seit 1998 an einen mutigen Pionier der Schwulen- und Lesbenbewegung. Nun soll er dort ein Denkmal bekommen. Ein Erinnerungszeichen, etwa eine Büste, beantragten die Stadträte Hans Theiss und Thomas Schmid (CSU) im Namen ihrer Fraktion für Karl Heinrich Ulrichs (1825 - 1895). Dieser setzte sich als Jurist, Publizist und Sexualwissenschaftler für die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Sexualität ein. Er selbst gehörte zu den ersten, die sich dazu bekannten. In einer Rede auf dem Münchner Juristentag von 1867 forderte er Straffreiheit für homosexuelle Handlungen.