Von Egbert Tholl, München

Die aktuelle Saison des Münchener Kammerorchesters trägt den Titel „Nachtwache“, was nichts mit der Fernsehserie „Game of Thrones“ zu tun hat, aber Andreas Mangold einen lustigen Auftritt im Prinzregententheater beschert. Mangold kümmert sich normalerweise um praktische Dinge bei Orchestern, nun hat er einen Gastauftritt in der Serenade „Der Nachtwächter“ von Heinrich Ignaz Franz Biber, eben als Nachtwächter mit Lampe, Kutte und Lanze.