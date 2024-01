Gerhard Müller-Rischart, Münchner Bäcker- und Konditormeister, Seniorchef des Familienunternehmens "Rischart" vor Kunstwerken in seinem Büro. Mit dem "RischArt" Projekt betätigt er sich auch als Kunstmäzen.

Von Philipp Crone

"Wir müssen die besten Kuchen machen!" So kann man schon einmal an eine neue Herausforderung herangehen. Ein bisschen Druck, aber gleich dazu die Aussicht auf das süße Ziel, die besten zu sein oder zu werden. Den Satz hat Gerhard Müller-Rischart laut seinem Unternehmen formuliert, als er im Jahr 1973 in der vierten Generation die Leitung des Familienbetriebs übernahm. Nun ist Müller-Rischart im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.