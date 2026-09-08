Seit 15 Jahren fährt das Wertstoffmobil des Abfallwirtschaftsbetriebs München ( AWM ) wöchentlich durch die Straßen der Stadt und sammelt ein, was die Münchner loswerden wollen. Doch damit soll bald Schluss sein: Der AWM hat angekündigt, den Service Ende 2026 einzustellen. Grund dafür ist nach Angaben einer Sprecherin, dass das Mobil vergleichsweise wenig genutzt worden sei und das Angebot damit aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr sinnvoll sei.

Mehr als 50 Standorte stehen auf der Route des Wertstoffmobils, aufgeteilt in eine Ost- und eine West-Tour. Elektroschrott aller Art oder Haushaltsgegenstände wie Töpfe, Pfannen oder Blechreste können ohne Anmeldung beim Mobil abgegeben werden. Gut erhaltene Gegenstände nimmt das Mobil sogar für den Wiederverkauf im Gebrauchtwarenkaufhaus „Halle 2“ mit.

Besonders für Personen ohne eigenes Fahrzeug bietet der Service bisher eine wohnortnahe Möglichkeit an, um Wertstoffe abzugeben. Auf Nachfrage, welche Alternativen nach dem Wegfall des Service zur Verfügung stünden, wies der AWM darauf hin, dass Elektroaltgeräte beispielsweise auch im Handel zurückgegeben werden können. Für sogenannte Problemstoffe – darunter fallen vor allem Produkte, die mit orangefarbenen Gefahrensymbolen gekennzeichnet sind wie ätzende Reinigungsmittel oder entzündbare Treibhausgase – stehe immer noch das Giftmobil zur Verfügung.

Nach Angaben des AWM liegen die jährlichen Kosten für das Wertstoffmobil im mittleren sechsstelligen Bereich. Das Ergebnis einer detaillierten Kosten-Nutzen-Abwägung habe zu dem Schluss geführt, dass der Service eingestellt werden müsse. Ausschlaggebend sei letztlich, „dass das Angebot über einen längeren Zeitraum nur vergleichsweise wenig genutzt wurde.“

Im Jahr 2025 habe es insgesamt rund 26 990 Anlieferungen an das Mobil gegeben, rund 118 Tonnen Wertstoffe seien dabei gesammelt worden. Eine Sprecherin ordnete dies wie folgt ein: Bei Metallen entspreche dies rund 0,6 Prozent und bei Elektroschrott rund 0,9 Prozent der jeweiligen Gesamtmengen, die jährlich an den städtischen Wertstoffhöfen erfasst werden. Sollte sich künftig ein größerer Bedarf an mobilen Entsorgungsmöglichkeiten zeigen, werde der Betrieb die Situation erneut bewerten, erklärt der AWM.

Bis dahin bleibt die Tour Ost am Freitag, 25. Dezember, die letzte Fahrt des Wertstoffmobils. Alle verbleibenden Termine der Touren können unter awm-muenchen.de/abfall-entsorgen/abgabestellen/wertstoffmobil abgerufen werden.