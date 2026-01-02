Zum Hauptinhalt springen

Silvester in der StadtWeniger Müll und weniger Feinstaub in München

Auf der Leopoldstraße sind die Silvester-Überreste nicht zu übersehen.
Auf der Leopoldstraße sind die Silvester-Überreste nicht zu übersehen. (Foto: Florian Peljak)

Die Menschen haben Silvester offenkundig zurückhaltender gefeiert als noch vor einem Jahr, das zeigen die Feinstaubwerte und die Bilanz der Straßenreinigung. An einer Stelle gibt es aber wieder einen Rekord.

Die Silvesterfeiern haben der städtischen Straßenreinigung weniger Arbeit beschert als beim Jahreswechsel 2024/25. Insgesamt beseitigten die Reinigungskräfte rund 41 Tonnen Silvestermüll, im Vorjahr hatten sie 49 Tonnen eingesammelt. Analog zum Müll sank auch die Feinstaubbelastung. An der Messstation an der Landshuter Allee wurde am 1. Januar ein  Tagesmittelwert von 123 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen; am Stachus waren es 102 Mikrogramm. Vor einem Jahr waren es noch 143 beziehungsweise 126 Mikrogramm gewesen.

Zwischen 0 und 1 Uhr lag der Wert  an der Landshuter Allee allerdings bei einem bundesweiten Spitzenwert für Feinstaub von 1458 Mikrogramm im Stundenmittel. Gemäß der aktuellen Bundesimmissionsschutzverordnung darf der Feinstaub-Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm an 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden. Für gewöhnlich ist dies in München nur zum Jahreswechsel festzustellen.

Silvestermeile in München
:„Es ist halt keine Partystimmung“

Die Münchner Silvestermeile ist zurück, mit beeindruckenden Lichtinstallationen und einer eher kurzen Lasershow. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Viele finden die Nacht auf der Ludwigstraße zu teuer für das, was dort geboten ist.

Von Jacqueline Lang

