Die Silvesterfeiern haben der städtischen Straßenreinigung weniger Arbeit beschert als beim Jahreswechsel 2024/25. Insgesamt beseitigten die Reinigungskräfte rund 41 Tonnen Silvestermüll, im Vorjahr hatten sie 49 Tonnen eingesammelt. Analog zum Müll sank auch die Feinstaubbelastung. An der Messstation an der Landshuter Allee wurde am 1. Januar ein Tagesmittelwert von 123 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen; am Stachus waren es 102 Mikrogramm. Vor einem Jahr waren es noch 143 beziehungsweise 126 Mikrogramm gewesen.