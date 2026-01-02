Die Silvesterfeiern haben der städtischen Straßenreinigung weniger Arbeit beschert als beim Jahreswechsel 2024/25. Insgesamt beseitigten die Reinigungskräfte rund 41 Tonnen Silvestermüll, im Vorjahr hatten sie 49 Tonnen eingesammelt. Analog zum Müll sank auch die Feinstaubbelastung. An der Messstation an der Landshuter Allee wurde am 1. Januar ein Tagesmittelwert von 123 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen; am Stachus waren es 102 Mikrogramm. Vor einem Jahr waren es noch 143 beziehungsweise 126 Mikrogramm gewesen.
Zwischen 0 und 1 Uhr lag der Wert an der Landshuter Allee allerdings bei einem bundesweiten Spitzenwert für Feinstaub von 1458 Mikrogramm im Stundenmittel. Gemäß der aktuellen Bundesimmissionsschutzverordnung darf der Feinstaub-Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm an 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden. Für gewöhnlich ist dies in München nur zum Jahreswechsel festzustellen.