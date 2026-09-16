366 Kilogramm Müll pro Jahr, jeden Tag ein Kilogramm: So viel produzierte jeder Münchner, jede Münchnerin im Jahr 2019. Drei Jahre später beschloss der Stadtrat ein Zero-Waste-Konzept , mit dem diese Summe bis 2035 um 56 Kilogramm gesenkt werden soll, auf 310 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Weniger werden soll vor allem die Restmüllmenge.

Damit das besser funktioniert, wird im Januar 2027 die gelbe Tonne eingeführt. Das und weitere Maßnahmen zur Müllverringerung haben Auswirkungen auf die Abfallgebühren. Bisher richten sich diese nach dem Restmüll, genauer gesagt nach der Größe des Behälters und der Anzahl der Leerungen pro Woche. Über die Restmüllgebühr werden bisher alle Leistungen finanziert, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb mitteilt: also etwa auch die Biomüll- und Altpapiersammlung sowie die Wertstoffhöfe.

Diese Struktur stoße jedoch „mit Blick auf die künftige Entwicklung zunehmend an Grenzen“, heißt es in einer Vorlage, über die der Stadtrat an diesem Donnerstag im Kommunalausschuss abstimmen soll. Die Restmüllmenge werde sinken, doch die Entsorgungsinfrastruktur bleibe weiterhin erforderlich und müsse finanziert werden.

Deshalb soll ein neues Modell ausgearbeitet werden, das von Januar 2028 an gelten soll. Es setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr und einer Leistungsgebühr, die künftig für alle Behälterarten anfällt, abhängig von der Größe. Bio- und Papiermüll sollen dabei günstiger sein als Restmüll. Die konkrete Höhe der Gebühren wird jetzt noch nicht festgelegt, sondern muss noch ausgearbeitet werden.

Alle drei großen Fraktionen teilen auf Anfrage mit, dass sie die Vorlage mittragen werden. Sie dürfte also am Donnerstag so beschlossen werden. Bei der konkreten Ausgestaltung des neuen Modells seien den Grünen die Anreize zur Mülltrennung besonders wichtig, sagt deren stellvertretende Fraktionschefin Sibylle Stöhr, vor allem solle künftig deutlich weniger Biomüll in der Restmülltonne landen.

Kathrin Abele (SPD) sagt, auch Bewohner von Mehrparteienhäusern dürften künftig nicht überproportional belastet werden. Müllvermeidung müsse für alle Haushalte gleichermaßen einen finanziellen Vorteil bringen. Eine Modellrechnung in der Vorlage deutet darauf hin, dass Einfamilienhäuser und große Wohnblöcke zwar um gut vier Prozent entlastet werden, typische Mehrfamilienhäuser mit zehn Wohnungen aber fünf Prozent mehr bezahlen könnten.

Auch Andreas Babor (CSU) fordert, dass sich die Müllgebühren durch die Umstellung nicht erhöhen. Zumindest durch die gelbe Tonne werden auf die Münchner keine Mehrkosten zukommen, da diese über das Duale System finanziert wird.