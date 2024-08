„Die Wahrscheinlichkeit, sich in München mit Mpox zu infizieren, ist wahnsinnig niedrig“

Das Virus ist aktuell wieder stärker verbreitet. In Deutschland muss man sich aber wenig Sorgen machen. Für wen eine Impfung dennoch sinnvoll ist, was das Virus von Corona unterscheidet und warum die WHO trotzdem einen globalen Notstand ausgerufen hat.