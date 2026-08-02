Beherzte Passanten haben einem Motorradfahrer wohl schlimmere Verletzungen erspart: Der Mann war nach einem Unfall unter einem Auto eingeklemmt, die Umstehenden hievten kurzerhand den über 2000 Kilo schweren Mercedes hoch und zogen den Schwerverletzten in Sicherheit. Vorangegangen war am Samstag gegen 18 Uhr der Unfall auf der Ottobrunner Straße. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei verbotswidrig wenden und der Motorradfahrer hinter ihm im selben Augenblick ebenso verbotswidrig überholen.