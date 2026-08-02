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Nach Unfall in MünchenPassanten heben Auto an und befreien verletzten Motorradfahrer

Der Motorradfahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Der Motorradfahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Peter Kneffel/dpa

Ein verbotswidriges Wendemanöver und ein unerlaubter Überholvorgang führten zu dem Unfall, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

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Beherzte Passanten haben einem Motorradfahrer wohl schlimmere Verletzungen erspart: Der Mann war nach einem Unfall unter einem Auto eingeklemmt, die Umstehenden hievten kurzerhand den über 2000 Kilo schweren Mercedes hoch und zogen den Schwerverletzten in Sicherheit. Vorangegangen war am Samstag gegen 18 Uhr der Unfall auf der Ottobrunner Straße. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei verbotswidrig wenden und der Motorradfahrer hinter ihm im selben Augenblick ebenso verbotswidrig überholen.

Der Biker bremste, als er das Wendemanöver bemerkte, stürzte und schlitterte unter den Mercedes GLC. Der 29 Jahre alte Motorradfahrer kam schwer verletzt in eine Klinik, beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Aufgrund der Straßensperrung kam es Polizeiangaben zufolge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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