Landsberger StraßeMissglückter „Wheelie“: Motorradfahrer verursacht Unfall

Die Landsberger Straße in München musste zeitweise gesperrt werden, weil ein Motorradfahrer einen Unfall verursachte, als er einen „Wheelie“ probierte (Symbolbild).
Die Landsberger Straße in München musste zeitweise gesperrt werden, weil ein Motorradfahrer einen Unfall verursachte, als er einen „Wheelie“ probierte (Symbolbild). (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Ein 32-Jähriger versucht am Dienstag mit seiner Maschine ein Kunststück im Münchner Straßenverkehr. Dabei übersieht er ein abbiegendes Auto.

Ein 32 Jahre alter Münchner hat am Dienstagnachmittag einen Unfall verursacht, bei dem er selbst verletzt wurde. Der Mann hatte nach Polizeiangaben mit seiner Yamaha einen sogenannten „Wheelie“ gemacht, bei dem er kurzzeitig nur auf dem Hinterrad fuhr. Dabei übersah er ein vor ihm abbiegendes Auto.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Landsberger Straße. Ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen wollte mit einem Hyundai nach links in die Kremser Straße abbiegen. Der Motorradfahrer erkannte das zu spät und verlor bei der anschließenden Vollbremsung die Kontrolle über das Motorrad, das gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Autos stieß.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Landsberger Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

