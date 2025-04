Fast sieben Jahre nach der Ankündigung ist es nun so weit: Motel One hat nahe des Münchner Hauptbahnhofs ein neues Haus eröffnet. Das Hotel ist für das Unternehmen ein besonderes: Es ist das hundertste der Marke.

Das Unternehmen wurde vor 25 Jahren gegründet. Es hat seinen Sitz in München. Bis September 2024 kam es auf 96 Hotels in 13 Ländern, in denen zusammen genau 27 223 Zimmer offeriert wurden. Nun kommen 269 in der Münchner Schillerstraße hinzu.

Die florale Ausstattung des neuen Hauses imitiere, so das Unternehmen, die Gewächshäuser, die früher im Alten Botanischen Garten standen. An der Rezeption gibt es Installationen der österreichischen Künstlerin Evalie Wagner zu sehen, die Anleihen nehmen an die einstige Wintergarten-Pracht in der Münchner Residenz.

Teppiche und Holzböden sollen an „verwunschene Gartenwege“ erinnern. In den Zimmern wurde eine individuell entworfene Tapete verklebt, deren Schöpfer sich angeblich von historischen Gartendarstellungen inspirieren ließen.

Eine „grüne Oase inmitten der Stadt“ soll so entstehen. Zu erleben gibt es diese in dieser Woche laut Buchungsportalen ab rund 400 Euro fürs Doppelzimmer.