Von Anna Weiß

Drei Jahre Corona: Was war, was bleibt? Jahrelang mussten sich auch die Menschen in München zum Schutz vor dem Coronavirus einschränken. Doch sogar in Krisen kann Gutes entstehen - eine Auswahl (SZ Plus).

Moshammers Mörder in Irak abgeschoben Vor 18 Jahren erdrosselte der Mann Münchens berühmtesten Modehändler. Nach der Mindesthaftzeit wird er nun in sein Geburtsland zurückgebracht. Der Mord beleuchtete die Schattenseiten des schillernden Rudolph Moshammer.

Auch die Zwischennutzung im Gasteig ist jetzt ungewiss Der Gasteig muss saniert werden: Bis die Arbeiten beginnen, sollten Kreative Europas größtes Kulturzentrum bespielen dürfen. Doch auch dieser Plan verzögert sich wohl. Woran das liegt (SZ Plus).

Weniger Großmarkt - mehr Platz für Hunderte Wohnungen und Büros Die Stadt hat Eckdaten für den Neubau am Großmarkt festgelegt und die Flächen für den Handel verkleinert. Nun muss der einzig verbliebene Investor ein Angebot erstellen. Das Riesenprojekt dürfte Hunderte Millionen Euro kosten - ist das noch zu stemmen? (SZ Plus)

Münchner Bundespatentgericht wegen Bombendrohung geräumt Am Donnerstagvormittag geht dort eine Droh-E-Mail eines Unbekannten ein. Gut 200 Personen müssen das Gebäude verlassen, die Polizei rückt mit Spezialkräften an.

Falsche Polizisten durchsuchen Wohnung Zwei junge Mädchen waren gerade allein zuhause, als drei Männer an der Wohnungstür klopften und sich als Polizisten ausgaben. Am Ende fehlen Schmuck und Bargeld.

Unterföhring bietet kostenlose Periodenprodukte an Künftig gibt es kostenlose Hygieneartikel für die Periode auf den Toiletten von Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Warum die Gemeinde diesen Schritt geht - als erste Kommune in Bayern.

