Die sonst im Alten Rathaussaal in München zu sehenden Moriskentänzer gehen auf Reisen. Die hochwertigen Nachbildungen der im Original von Erasmus Grasser (1450-1518) stammenden Figuren sind als Leihgabe für eine Sonderausstellung an den Pariser Louvre verliehen worden. Das teilte das Münchner Stadtmuseum am Donnerstag mit. „Dass der Louvre um eine Leihgabe unserer Moriskentänzer bittet, zeigt, welche Bedeutung unsere Münchner Sammlungen haben. Das freut mich sehr und ich gratuliere dem Münchner Stadtmuseum zu diesem Coup“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).