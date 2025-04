Im Prozess um einen Messerangriff auf zwei Muslime in München im vergangenen Sommer wird am Dienstagmittag das Urteil des Landgerichts München I erwartet. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor, hält ihn aber für schuldunfähig. Die Anklagebehörde beantragte deshalb eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.