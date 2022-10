Bei einer Messerstecherei sind am Samstagmorgen im Stadtteil Nymphenburg zwei Männer auf der Straße von einem Kollegen lebensgefährlich verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen zweifachen versuchten Mordes gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen. Wie Stephan Beer, der Leiter der Münchner Mordkommission, am Sonntag berichtete, traf sich am Samstag gegen 7.30 Uhr eine Gruppe von sechs Handwerkern in einer Bäckerei an der Rosa-Bavarese-Straße im Neubaugebiet zwischen dem S-Bahnhof Laim und dem Nymphenburger Schlosspark. Dort kauften sie Frühstück ein und wollten anschließend zu einer Baustelle in der Nähe gehen. Einer der Männer ist der Chef einer Malerfirma, die übrigen sind dort angestellt.

Kurz nach Verlassen der Bäckerei, als die Männer sich auf den Treppenstufen eines kleinen Platzes zur Straße hin befanden, habe dann einer der Männer ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge gezogen und ohne Vorwarnung auf einen 28-jährigen Kollegen und seinen 50 Jahre alten Chef eingestochen. Er fügte beiden Männern so schwere Stich- und Schnittwunden an Oberkörper und Hals zu, dass sie notoperiert werden mussten. Bei beiden bestand auch am Sonntag noch Lebensgefahr, berichtet Mordkommissions-Leiter Beer.

Den nicht verletzten Kollegen der beiden Opfer gelang es, den mutmaßlichen Täter zu stoppen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er ließ sich von den Beamten laut Beer widerstandslos festnehmen, das Messer wurde sichergestellt. Über das Motiv des Verdächtigen sei nach ersten Vernehmungen noch nichts bekannt. Anders als zunächst von der Polizei gemeldet, habe es zuvor keinen Streit unter den Kollegen gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge zeige der mutmaßliche Täter psychiatrische Auffälligkeiten. Weil die Polizei in dem Angriff Heimtücke erkennt, lautet der Vorwurf der Ermittler auf Mordversuch. Am Sonntag wurde der 33-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.