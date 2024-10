Im Prozess um den Mord an einem Obdachlosen, dessen brennende Leiche unter einer Brücke am Englischen Garten gefunden wurde, weist der Angeklagte die Vorwürfe gegen ihn zurück. „Der Angeklagte bestreitet, das Opfer ermordet, ausgeraubt und angezündet zu haben“, sagte sein Anwalt vor dem Landgericht München I in einer Erklärung – und brachte einen Dritten ins Spiel. Sein Mandant sei an dem Tag, an dem der 78-jährige Mann unter der Brücke am Isarring starb, mit diesem Dritten in dem großen Münchner Park unterwegs gewesen.