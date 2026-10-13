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Mordprozess am Münchner LandgerichtDie Domina und ihr „Haussklave“

Lesezeit: 3 Min.

Marion W. wird zum Prozess geführt: Die Domina soll einen 62-jährigen Kunden ermordet haben.
Marion W. wird zum Prozess geführt: Die Domina soll einen 62-jährigen Kunden ermordet haben.
Foto: Susi Wimmer

Eine Sexarbeiterin soll einen langjährigen Kunden aus Habgier erschlagen haben. Im Prozess sagt nun ein Mann aus, der ihr bei den Sessions zur Hand ging. Was geschah vor dem Todesfall? Einblicke in ein Münchner Studio.

Von Patrik Stäbler

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Den Kochlöffel hat Ulrich Z. stets selbst mitgebracht. Unter anderem damit ließ sich der 62-Jährige bei seinen Besuchen im Domina-Studio von Marion W. malträtieren – bisweilen derart heftig, dass Blutspuren auf dem Holz blieben. So schildert es an diesem Vormittag im Gerichtssaal ein 46-Jähriger, der den Kochlöffel hinterher säubern musste. Schließlich war der Mann in dem Studio als sogenannter Haussklave tätig.

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