Polizisten und Einsatzfahrzeuge stehen in einem Waldstück bei Kipfenberg. Dort wurde ein Knochen der seit 1995 vermissten Schülerin gefunden.

Von Martin Bernstein

Sie wäre jetzt 45 Jahre alt: Sonja Engelbrecht aus München. In der Nacht vom 10. auf den 11. April 1995 verschwand die damals 19-jährige Fachoberschülerin spurlos. Die Eltern suchten seither verzweifelt nach ihr, die Mordkommission der Münchner Polizei ermittelte - vergeblich. Jetzt steht fest: Sonja Engelbrecht ist tot.

Ein Forstarbeiter fand in einem Waldstück im oberbayerischen Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) einen menschlichen Oberschenkelknochen, der nach einer erneuten DNA-Analyse zweifelsfrei der verschwundenen Münchnerin zugeordnet werden konnte. Seit Dienstvormittag durchsucht die Polizei das Waldstück im Altmühltal. Hundeführer sind ebenso im Einsatz wie die Bereitschaftspolizei, insgesamt etwa hundert Beamte. Die Suche soll bis Einbruch der Dunkelheit dauern und auch in den nächsten Tagen fortgesetzt werden.

Es ist einer der am längsten ungeklärten "Cold Cases" der Münchner Polizei. Leiter der Mordkommission kamen und gingen, das Rätsel um das Verschwinden der jungen Frau blieb: Serienmörder? Anhalter? Beziehungstat? Hunderte Spuren wurden verfolgt, weit mehr als 100 Zeugen vernommen. Die 19-Jährige war am 11. April 1995 mit ihrem Begleiter, einem zwei Jahre jüngeren Schulfreund, gegen 2.30 Uhr von einer Party zum Stiglmaierplatz gegangen. Sie wollte von einer Telefonzelle aus ihre Schwester anrufen, während ihr Freund mit der Trambahn wegfuhr.

Zuletzt soll Sonja Engelbrecht in einer Telefonzelle gestanden sein - doch ihre Schwester erhielt keinen Anruf. Danach verlor sich jede Spur. Nach mehreren Fernsehsendungen gingen einige Hinweise bei der Mordkommission ein. Es hätten sich mehrere Frauen gemeldet, die in der Tatnacht von einem Mann angesprochen worden seien. Das war 2003 - der damalige Leiter der Mordkommission zeigte sich da noch zuversichtlich, "den Fall Engelbrecht in ein oder zwei Monaten abschließen" zu können.

Im Sommer 2020 entdeckte ein Waldarbeiter, der Bäume markierte, einen offen daliegenden Knochen. Es war ein menschlicher Oberschenkelknochen. Eine kürzlich durchgeführte neue DNA-Analyse erbrachte dann Klarheit: Es handelt sich um einen Überrest der Vermissten. Sonja Engelbrechts Tod ist damit Gewissheit. Doch was in der Nacht ihres Verschwindens passierte, bleibt vorerst ein Rätsel.