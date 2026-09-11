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AntisemitismusKnobloch sagt Teilnahme an Veranstaltung wegen Morddrohung ab

Unbekannte hatten eine Todesdrohung gegen Charlotte Knobloch auf eine Parkbank geschrieben.
Unbekannte hatten eine Todesdrohung gegen Charlotte Knobloch auf eine Parkbank geschrieben.
Foto: Niels P. Jørgensen

Unbekannte Täter hatten eine Bank im Englischen Garten mit einer Todesdrohung gegen die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde beschmiert.

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Wegen einer Morddrohung hat Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), ihre Teilnahme an einer Veranstaltung am Donnerstagabend abgesagt. Das hätten ihre Personenschützer ihr geraten.

Wie die Polizei bestätigt, fand sich die Drohung mit einem Edding-Stift geschrieben auf einer Parkbank im Englischen Garten nahe der Lerchenfeldstraße. Sie wurde von einem Passanten am frühen Donnerstagnachmittag entdeckt. Der oder die Täter hatten zunächst Bezug auf den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt genommen und im zweiten Teil die Morddrohung ausgesprochen. Die Polizei ermittelt im Moment wegen Sachbeschädigung, allerdings werden die Ermittlungen vom Kriminalfachdezernat 4 geführt, das für politische Straftaten zuständig ist.

Die Veranstaltung fand – bis auf die Abwesenheit von Knobloch – wie geplant im „Fat Cat“, dem früheren Gasteig, statt. Der SZ-Journalist Ronen Steinke stellte sein Buch „Meinungsfreiheit“ vor und diskutierte darüber mit Micky Wenngatz von „München ist bunt“. Wenngatz zeigte sich bestürzt und versicherte Knobloch der Solidarität der Münchnerinnen und Münchner.

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