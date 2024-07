Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage wegen Mordes gegen den 56-jährigen Hayati Ö. erhoben. Sie hält ihn für überführt, im Februar 2000 seine damalige Noch-Ehefrau Seher Ö. in deren Wohnung im Hasenbergl umgebracht zu haben. Das teilte die Anklagebehörde am Dienstag in einer Presseerklärung mit.

Seher Ö. stammte aus der westanatolischen Stadt Kütahya. Im Alter von 16 Jahren war sie mit einem ihrer Cousins verheiratet worden, wenig später kam sie nach München. Sie bekam vier Kinder, musste in erster Linie für die Familie ihres Mannes arbeiten. Aus dem Haus gehen durfte sie so gut wie nie, und immer wieder schlug sie ihr Mann.

1997 trennte sie sich. Ihr Mann wollte sich damit nicht abfinden, Freunden gegenüber sagte er wiederholt, dass er sie umbringen werde, wenn sie einen neuen Mann habe. Seher Ö. hingegen befreite sich immer mehr von den Fesseln ihrer Ehe, sie hatte eine eigene Wohnung, arbeitete als Küchenhilfe und hatte wohl auch einen neuen Lebensgefährten an ihrer Seite.

Am 20. Februar 2000 wurde die Frau tot in ihrer Wohnung gefunden – scheinbar am Türknauf eines Schrankes erhängt, als habe sie sich selbst getötet. Schon bald aber fiel der Verdacht auf Hayati Ö. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, jedoch konnten ihm die Ermittlungsbehörden die Tat seinerzeit nicht nachweisen, sodass er nach wenigen Wochen wieder entlassen wurde.

Die Wende in dem Altfall kam im Herbst 2023: Es kam ein Zeuge zur Mordkommission, ein Bekannter von Hayati Ö. Dieser berichtete, dass Hayati Ö. ihm gegenüber zugegeben habe, seine Frau umgebracht zu haben. Nun wolle er, der Zeuge, sein Gewissen erleichtern.

Das Landgericht München I hat jetzt über die Zulassung der Anklage und die eventuelle Terminierung einer Hauptverhandlung zu entscheiden. Dann wird das Schwurgericht über Hayati Ö. richten.