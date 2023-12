Von Susi Wimmer

Acht Jahre, nachdem in einem Reiheneckhaus die Leiche der 36 Jahre alten Diana S. (Name geändert) gefunden wurde, hat die 1. Schwurgerichtskammer am Landgericht München I den Ehemann Srecko S. wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Haft verurteilt. Man habe jedes Detail, jede Aussage und jedes Gutachten geprüft und am Ende habe sich "ein eindeutiges Gesamtbild ergeben", sagte die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl. "Die Hypothese eines möglichen Unfalls oder Suizids ist somit vom Tisch", erklärte sie. Der Fall war nach einer Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückverwiesen worden.