Nach mehr als 45 Jahren hat die Münchner Polizei den sogenannten "Silvestermord" möglicherweise aufgeklärt. Der 69-jährige Josef B. war in der Nacht auf den 31. Dezember 1978 in seiner Wohnung in Obergiesing erschlagen worden. Nun sei ein Tatverdächtiger in Großbritannien festgenommen und nach Deutschland überstellt worden, berichtete das Präsidium. Der Mann sitze in Untersuchungshaft und warte auf seinen Prozess. Der Fahndungstreffer sei im Rahmen der "Altfallermittlung" gelungen. Weitere Einzelheiten wollen Mordkommission und Staatsanwaltschaft am Montag bekannt geben.