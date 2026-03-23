Zum Hauptinhalt springen

MoosachMit 120 Kilometern pro Stunde durch die Stadt: Fahrer flieht vor Kontrolle

Die Polizisten verloren den flüchtigen Fahrer aus den Augen (Symbolfoto).
Die Polizisten verloren den flüchtigen Fahrer aus den Augen (Symbolfoto). Carsten Rehder/dpa

Der 21-Jährige hatte keinen Führerschein und überfuhr mehrere rote Ampeln. Am nächsten Tag stellte er sich der Polizei.

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit ist ein Mann ohne Führerschein im Stadtteil Moosach vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Dabei sei er innerorts mit teilweise mehr als 120 Kilometer pro Stunde mehrfach über rote Ampeln gefahren, teilte die Polizei mit. Deshalb hätten die Beamten den flüchtigen Fahrer am Samstag schlussendlich aus den Augen verloren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Auch an der Meldeadresse des Fahrzeughalters wurde die Polizei nicht fündig.

Am nächsten Tag habe sich der Verdächtige jedoch eigenständig bei den Beamten gemeldet. Was ihn dazu bewegte, ist nicht bekannt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und das Auto einem Familienangehörigen gehört.
Der Beschuldigte wurde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Fahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Münchens neuer OB im Interview
:Was Dominik Krause vorhat – „Mir ist wichtig, dass wir schneller vorankommen“

Mehr Engagement beim Wohnungsbau, weniger Partei-Hickhack: Wie Dominik Krause der Aufbruchstimmung, die er im Wahlkampf erlebte, gerecht werden will, welche Städte er als Vorbild sieht und ob er auch als Oberbürgermeister auf einen Dienstwagen verzichten wird.

SZ PlusInterview von Heiner Effern und Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite