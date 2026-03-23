Mit stark überhöhter Geschwindigkeit ist ein Mann ohne Führerschein im Stadtteil Moosach vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Dabei sei er innerorts mit teilweise mehr als 120 Kilometer pro Stunde mehrfach über rote Ampeln gefahren, teilte die Polizei mit. Deshalb hätten die Beamten den flüchtigen Fahrer am Samstag schlussendlich aus den Augen verloren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Auch an der Meldeadresse des Fahrzeughalters wurde die Polizei nicht fündig.

Am nächsten Tag habe sich der Verdächtige jedoch eigenständig bei den Beamten gemeldet. Was ihn dazu bewegte, ist nicht bekannt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und das Auto einem Familienangehörigen gehört.

Der Beschuldigte wurde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Fahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.